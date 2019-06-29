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29 июня 2019, 18:28



Ринат Ахметчин: «Гастрофестиваль «Север» - идеальный праздник для нашего города».

Глава Норильска Ринат Ахметчин посетил фестиваль, который проходит в эти выходные на стадионе «Заполярник», и оценил его размах, особенности, культурную и гастрономическую программы. Экскурсию для руководства города провела Светлана Рубашкина, директор Агентства развития Норильска. АРН является организатором этого масштабного события. Поддержку оказывают городская администрация и «Норникель». Ринат Ахметчин прошёл вдоль торговых павильонов и развлекательных площадок. Интересовался ассортиментом, особенностями и организационными нюансами, развлекательной программой для детей и взрослых. - Летний гастрономический фестиваль «Север» - идеальный праздник для нашего города, - отметил градоначальник. - Это отличная возможность для норильчан отдохнуть, а также возможность в одно время юи в одном месте оценить бспособности норильских кулинаров и кондитеров. И ничего, что сегодня солнышко спряталось и накрапывает дождик, наю стадионе царит тёплая, душевная атмосфера. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:93 Глава Норильска Ринат Ахметчин посетил фестиваль, который проходит в эти выходные на стадионе «Заполярник», и оценил его размах, особенности, культурную и гастрономическую программы.Экскурсию для руководства города провела Светлана Рубашкина, директор Агентства развития Норильска. АРН является организатором этого масштабного события. Поддержку оказывают городская администрация и «Норникель».Ринат Ахметчин прошёл вдоль торговых павильонов и развлекательных площадок. Интересовался ассортиментом, особенностями и организационными нюансами, развлекательной программой для детей и взрослых.- Летний гастрономический фестиваль «Север» - идеальный праздник для нашего города, - отметил градоначальник. - Это отличная возможность для норильчан отдохнуть, а также возможность в одно время юи в одном месте оценить бспособности норильских кулинаров и кондитеров. И ничего, что сегодня солнышко спряталось и накрапывает дождик, наю стадионе царит тёплая, душевная атмосфера.Фото Дениса Кожевникова