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29 июня 2019, 19:06



Фишки второго гастрофестиваля «Север»: «Кинотеатр под столом», стол на 50 и народные шефы.

О новинках рассказала директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина. - Из нового в этом году «Кинотеатр под столом», который пользуется популярностью у взрослых и детей. «Стол на 50», за которым одновременно могут разместиться 50 человек. Сегодня здесь проводились мастер-классы. Кроме того, в это раз мы включили в программу фестиваля наряду с именитыми шеф-поварами и кулинаров-любителей. «Народных шефов» выбирали сначала пользователи Instagram, а потом и эксперты. Победителями стали Агния Баландина и Александр Софин, которые сегодня и завтра проведут свои кулинарные мастер-классы. Конкурс «Народный шеф» - это находка и идея, которая может трансформироваться в нечто большее. Сейчас на стадионе народный шеф Александр Софин делится своим рецептом по приготовлению сагудая из сига. Ему помогает известный кулинар, ресторатор и соорганизатор фестиваля Матвей Курманин. А завтра норильчан ждёт мастер-класс по приготовлению тар-тара из оленины от ещё одного народного шефа Агнии Баландиной. Добавим, помимо новинок организаторы постарались добавить красок и другим развлечениям. Так, широко улыбаться гостей праздника заставляют норильский уличный театр абсурда «В ожидании солнца» и московский клоун-театр «Высокие братья & Tall Brothers». Детей развлекают аниматоры, творческие люди учат их создавать маленькие шедевры, а инструкторы по полётам учат запускать воздушных змеев. Все желающие могли поболеть за спортсменов-кроссфитовцев, посмотреть футбольные и баскетбольные баталии, а также прокатиться на роликах, самокате или скейте. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:83 О новинках рассказала директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина.- Из нового в этом году «Кинотеатр под столом», который пользуется популярностью у взрослых и детей. «Стол на 50», за которым одновременно могут разместиться 50 человек. Сегодня здесь проводились мастер-классы. Кроме того, в это раз мы включили в программу фестиваля наряду с именитыми шеф-поварами и кулинаров-любителей. «Народных шефов» выбирали сначала пользователи Instagram, а потом и эксперты. Победителями стали Агния Баландина и Александр Софин, которые сегодня и завтра проведут свои кулинарные мастер-классы. Конкурс «Народный шеф» - это находка и идея, которая может трансформироваться в нечто большее.Сейчас на стадионе народный шеф Александр Софин делится своим рецептом по приготовлению сагудая из сига. Ему помогает известный кулинар, ресторатор и соорганизатор фестиваля Матвей Курманин. А завтра норильчан ждёт мастер-класс по приготовлению тар-тара из оленины от ещё одного народного шефа Агнии Баландиной.Добавим, помимо новинок организаторы постарались добавить красок и другим развлечениям. Так, широко улыбаться гостей праздника заставляют норильский уличный театр абсурда «В ожидании солнца» и московский клоун-театр «Высокие братья & Tall Brothers». Детей развлекают аниматоры, творческие люди учат их создавать маленькие шедевры, а инструкторы по полётам учат запускать воздушных змеев. Все желающие могли поболеть за спортсменов-кроссфитовцев, посмотреть футбольные и баскетбольные баталии, а также прокатиться на роликах, самокате или скейте.Фото Дениса Кожевникова