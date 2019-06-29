Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39788

29 июня 2019, 19:30



Сагудай из сига - новый взгляд. На гастрофестивале прошёл долгождланный мастер-класс от народного шефа Александра Софина.

- Это проверенный рецепт моего давнего товарища Игоря Воробья, капитана маломерного флота, друга семьи, мудрого и взрослого человека, - рассказал народный шеф. - Самый главный секретный ингредиент любого сагудая – это свежая, хорошая и именно северная рыба. Другая рыба для этого блюда не подойдёт. А вообще, сагудай – это теперь уже интернациональное блюдо, и у каждого человека есть свой рецепт его приготовления. Каждый человек в приготовление этого блюда вкладывает что-то своё. Народная мудрость гласит: всё гениальное просто. Так и мой рецепт – прост, быстр, вкусен и на все времена. Александр признаётся, что тягу к кулинарии почувствовал ещё в детстве. Сыграла роль и генетика. Мама и две её сестры - повара с высокими разрядами. Помогла и детская книжка «Когда мамы нет дома», в которой было скрыто очень много рецептов: лёгких тортиков, салатов и так далее. Даже на первое свидание к своей будущей жене Александр приехал не с букетом цветов, а с пастой, креветками и сыром и приготовил ужин. Этот факт и стал решающим в построении будущих отношений. Именно супруга предложила Александру участвовать в «Народном шефе». Александр к тому же ведёт свой кулинарный блог в Instagram. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:76 - Это проверенный рецепт моего давнего товарища Игоря Воробья, капитана маломерного флота, друга семьи, мудрого и взрослого человека, - рассказал народный шеф. - Самый главный секретный ингредиент любого сагудая – это свежая, хорошая и именно северная рыба. Другая рыба для этого блюда не подойдёт. А вообще, сагудай – это теперь уже интернациональное блюдо, и у каждого человека есть свой рецепт его приготовления. Каждый человек в приготовление этого блюда вкладывает что-то своё. Народная мудрость гласит: всё гениальное просто. Так и мой рецепт – прост, быстр, вкусен и на все времена.Александр признаётся, что тягу к кулинарии почувствовал ещё в детстве. Сыграла роль и генетика. Мама и две её сестры - повара с высокими разрядами. Помогла и детская книжка «Когда мамы нет дома», в которой было скрыто очень много рецептов: лёгких тортиков, салатов и так далее. Даже на первое свидание к своей будущей жене Александр приехал не с букетом цветов, а с пастой, креветками и сыром и приготовил ужин. Этот факт и стал решающим в построении будущих отношений.Именно супруга предложила Александру участвовать в «Народном шефе». Александр к тому же ведёт свой кулинарный блог в Instagram.Фото Дениса Кожевникова