Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39789

29 июня 2019, 21:15



Зелёный газон стадиона "Заполярник" превратился в кинолужайку.

Зрители увидели пять историй из жизни своих современников. Названия фильмов очень ёмко характеризуют сюжет короткометражек. «Жить» - фильм о знакомстве в соцсетях. «Голос моря» - про умение делиться дорогим и важным и делать счастливым другого человека. «Свидания» - о встречах и свиданиях по телефону. «Зараза» - о вечной теме отцов и детей, а точнее матерей и дочерей и появлении в их жизни нового мужчины. «Успех» - про две диаметрально противоположные точки зрения на жизнь и про то, как внутреннее содержание отодвигает внешнее. Фильмы длились от четырёх до 28 минут, а весь просмотр на кинолужайке занял один час. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:140 Финальной точкой первого дня гастрономического фестиваля "Север" стал кинопросмотр пяти короткометражных фильмов. Вместо кресел зрительного зала - удобные надувные пуфы.Зрители увидели пять историй из жизни своих современников. Названия фильмов очень ёмко характеризуют сюжет короткометражек. «Жить» - фильм о знакомстве в соцсетях. «Голос моря» - про умение делиться дорогим и важным и делать счастливым другого человека. «Свидания» - о встречах и свиданиях по телефону. «Зараза» - о вечной теме отцов и детей, а точнее матерей и дочерей и появлении в их жизни нового мужчины. «Успех» - про две диаметрально противоположные точки зрения на жизнь и про то, как внутреннее содержание отодвигает внешнее.Фильмы длились от четырёх до 28 минут, а весь просмотр на кинолужайке занял один час.Фото Натальи Черкашиной