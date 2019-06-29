Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39790

29 июня 2019, 23:33



Угощали сегодня не только на гастрофестивале. Блюда традиционной восточной кухни – плов, кувырму и чак-чак – можно было отведать на «Заполярном Сабантое».

Он состоялся в Норильске впервые. Национальный праздник прошёл на площади Горняков в Талнахе. Его организовала ногайская национально-культурная автономия Норильска при поддержке управления административной практики администрации города на средства, полученные в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Со своими традициями и обычаями норильчан сегодня знакомили татары, башкиры, казахи, киргизы и ногайцы. Щедро угощали национальными блюдами, демонстрировали свои костюмы и предметы быта, пели, танцевали и состязались в спортивных играх. Организаторы уверены, «Заполярный Сабантой» стал примером межэтнического согласия и сплоченности. Фото Ирины Яринской

Просмотров:165 Он состоялся в Норильске впервые. Национальный праздник прошёл на площади Горняков в Талнахе. Его организовала ногайская национально-культурная автономия Норильска при поддержке управления административной практики администрации города на средства, полученные в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».Со своими традициями и обычаями норильчан сегодня знакомили татары, башкиры, казахи, киргизы и ногайцы. Щедро угощали национальными блюдами, демонстрировали свои костюмы и предметы быта, пели, танцевали и состязались в спортивных играх.Организаторы уверены, «Заполярный Сабантой» стал примером межэтнического согласия и сплоченности.Фото Ирины Яринской