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1 июля 2019, 10:23



Проезд в общественном транспорте подорожал, а вместе с тем и дополнительные поездки по социальным картам.

Для льготных категорий граждан базовый тариф по социальным картам остался прежним – 167 рублей за 36 поездок. Подорожали лишь дополнительные поездки. Теперь одна стоит 15 рублей, а была 13. Напомним, по социальной карте к базовым поездкам можно приобрести дополнительные в количестве 10, 14 или 24. Фото Ирины Яринской

Просмотров:273 Напомним, постановление о новых тарифах на проезд в правительстве Красноярского края утвердили ещё в мае. По решению НПОПАТ и коммерческих перевозчиков в Норильске новая стоимость проезда введена с 1 июля. Так, с сегодняшнего дня за поездку на внутрирайонных маршрутах необходимо заплатить 30 рублей, на межрайонных – 44 рубля. Пассажирам коммерческого маршрута № 35 Норильск - Кайеркан – 50 рублей.Для льготных категорий граждан базовый тариф по социальным картам остался прежним – 167 рублей за 36 поездок. Подорожали лишь дополнительные поездки. Теперь одна стоит 15 рублей, а была 13. Напомним, по социальной карте к базовым поездкам можно приобрести дополнительные в количестве 10, 14 или 24.Фото Ирины Яринской