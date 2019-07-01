Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39792

1 июля 2019, 11:14



Норильчанин купил липовые авиабилеты за 90 тысяч.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют пользоваться сайтами авиакомпаний, которые продают билеты через защищённые платёжные системы. Купить дешевле, чем на официальном сайте авиаперевозчика, просто невозможно. В противном случае это обман. Фото perezcarreno.com

Просмотров:325 58-летний мужчина заказал билеты на самолёт на одном из непроверенных сайтов. При этом он заплатил за них около 90 тысяч рублей. Однако маршрутные квитанции ему никто не прислал. Тогда обманутый покупатель обратился в полицию. По данному факту проводится проверка, устанавливаются данные злоумышленника.Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют пользоваться сайтами авиакомпаний, которые продают билеты через защищённые платёжные системы. Купить дешевле, чем на официальном сайте авиаперевозчика, просто невозможно. В противном случае это обман.Фото perezcarreno.com