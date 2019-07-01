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1 июля 2019, 13:35



Нина Шпетная узнала, чем кормят в изоляторе временного содержания.

Они ознакомились с режимом и условиями содержания, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания и оказания медицинской помощи. Проверяющие пообщались с гражданами, находящимися под стражей. Жалоб на условия содержания, а также на неправомерные действия сотрудников полиции не поступило. Общественники осмотрели медкабинет, где фельдшер рассказала об организации работы по оказанию медицинской помощи нуждающимся в ней, представила для ознакомления журнал, в котором фиксируются результаты осмотра граждан при поступлении в ИВС, результаты ежедневных проверок и реагирования на жалобы о состоянии здоровья. Нина Шпетная изучила меню спецучреждения. Завтраки, обеды и ужины для граждан готовит организация общественного питания, с которой у полиции заключён договор. Было отмечено, что качество блюд близко к домашнему питанию. При оценке результатов посещения изолятора временного содержания члены общественного совета отметили, что замечаний к условиям содержания не выявлено, права лиц, содержащихся под стражей, не нарушаются, всё помещение оборудовано системой видеонаблюдения. Подготовлено по информации ОМВД по г. Норильску

Просмотров:286 Представитель уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Нина Шпетная и члены общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.Они ознакомились с режимом и условиями содержания, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания и оказания медицинской помощи. Проверяющие пообщались с гражданами, находящимися под стражей. Жалоб на условия содержания, а также на неправомерные действия сотрудников полиции не поступило.Общественники осмотрели медкабинет, где фельдшер рассказала об организации работы по оказанию медицинской помощи нуждающимся в ней, представила для ознакомления журнал, в котором фиксируются результаты осмотра граждан при поступлении в ИВС, результаты ежедневных проверок и реагирования на жалобы о состоянии здоровья.Нина Шпетная изучила меню спецучреждения. Завтраки, обеды и ужины для граждан готовит организация общественного питания, с которой у полиции заключён договор. Было отмечено, что качество блюд близко к домашнему питанию.При оценке результатов посещения изолятора временного содержания члены общественного совета отметили, что замечаний к условиям содержания не выявлено, права лиц, содержащихся под стражей, не нарушаются, всё помещение оборудовано системой видеонаблюдения.Подготовлено по информации ОМВД по г. Норильску