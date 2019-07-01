Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39794

1 июля 2019, 16:05



Живой звук, мотоциклы и уроки от китайского до самообороны. Молодёжь Норильска отпраздновала свой день на четырёх площадках города.

В главном доме всех активных парней и девушек от 14 до 30 и даже старше под интересные мастер-классы, игры и выставки были отданы все этажи и даже территория вокруг здания. Каждый, кто пришёл в этот день в Молодёжный центр, нашёл развлечение по душе и непременно научился чему-то новому. На первом этаже гостей встречали молодёжный парламент и молодогвардейцы. Они дополняли знания горожан о Красноярском крае, его природе, известных личностях и интересных фактах. Каждый мог поздравить свой родной край с 85-летием, написав свои пожелания на огромной открытке в виде карты региона. На втором этаже учили различным танцевальным направлениям, в том числе и зумбе (фитнес-тренировка на основе латиноамериканских ритмов), этажом выше – легко считать в уме и говорить на китайском языке, оказывать первую медицинскую помощь и делать макияж. На четвёртом профессиональные фотографы объясняли тонкости идеальных фото для соцсети, а диджеи – особенности сведения музыкальных треков. Здесь же прошёл турнир по киберспорту, парни состязались за главный приз на виртуальном футбольном поле; а мастер-класс рок-музыкантов превратился в крутой мини-концерт. На пятом этаже в тире состоялись дуэли лучников и стрельбы из пневматического оружия, а в спортзале уроки по самообороне и карате. Кроме этого прошли соревнования по сбору пазлов, настольному теннису, работали Музей боевой славы и студия рисования. На улице же публику поражало и восхищало шоу байкеров. Трюки демонстрировали представители клубов «Полярные волки» и Nordbike. После все желающие могли посмотреть и пощупать представленную мототехнику. Празднование Дня молодёжи продолжилось в воскресенье в Талнахе и Кайеркане. В районах также были организованы различные мастер-классы, соревнования, выступления творческих коллективов. Но самым ярким и запоминающимся событием стал Фестиваль красок Холи. Это цветное безумие полюбилось многим молодым норильчанам и стало одним из долгожданных событий лета. Парни и девушки с восторгом посыпали друг друга разноцветным порошком, а потом фотографировались и долго смеялись.

Просмотров:196 Череду развлечений открыл концерт на Комсомольской площади в субботу днём. На сцене выступали творческие коллективы города и кавер-группа «Бариста». Здесь же стартовал квест «Прошагай город». Его участники, следуя маршруту, прошагали по достопримечательностям Норильска, сфотографировали их и «нанесли» на google-карту. Итоги подвели в Молодёжном центре, подхватившем праздничную эстафету.В главном доме всех активных парней и девушек от 14 до 30 и даже старше под интересные мастер-классы, игры и выставки были отданы все этажи и даже территория вокруг здания. Каждый, кто пришёл в этот день в Молодёжный центр, нашёл развлечение по душе и непременно научился чему-то новому.На первом этаже гостей встречали молодёжный парламент и молодогвардейцы. Они дополняли знания горожан о Красноярском крае, его природе, известных личностях и интересных фактах. Каждый мог поздравить свой родной край с 85-летием, написав свои пожелания на огромной открытке в виде карты региона.На втором этаже учили различным танцевальным направлениям, в том числе и зумбе (фитнес-тренировка на основе латиноамериканских ритмов), этажом выше – легко считать в уме и говорить на китайском языке, оказывать первую медицинскую помощь и делать макияж. На четвёртом профессиональные фотографы объясняли тонкости идеальных фото для соцсети, а диджеи – особенности сведения музыкальных треков. Здесь же прошёл турнир по киберспорту, парни состязались за главный приз на виртуальном футбольном поле; а мастер-класс рок-музыкантов превратился в крутой мини-концерт. На пятом этаже в тире состоялись дуэли лучников и стрельбы из пневматического оружия, а в спортзале уроки по самообороне и карате. Кроме этого прошли соревнования по сбору пазлов, настольному теннису, работали Музей боевой славы и студия рисования.На улице же публику поражало и восхищало шоу байкеров. Трюки демонстрировали представители клубов «Полярные волки» и Nordbike. После все желающие могли посмотреть и пощупать представленную мототехнику.Празднование Дня молодёжи продолжилось в воскресенье в Талнахе и Кайеркане. В районах также были организованы различные мастер-классы, соревнования, выступления творческих коллективов. Но самым ярким и запоминающимся событием стал Фестиваль красок Холи. Это цветное безумие полюбилось многим молодым норильчанам и стало одним из долгожданных событий лета. Парни и девушки с восторгом посыпали друг друга разноцветным порошком, а потом фотографировались и долго смеялись.