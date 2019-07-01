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1 июля 2019, 16:16



Завершился турнир с участием сильнейших шашистов Норильска.

Игры проходили на стадионе «Заполярник» и продлились семь туров. В них приняли участие восемь спортсменов, ставших лучшими по результатам прошедшего чемпионата города. В итоговом протоколе третье место занял Александр Пташник, серебро досталось прошлогоднему триумфатору турнира Райнгольду Шмыку, чемпионство же отпраздновал Артур Макаров, неоднократный призёр и победитель городских состязаний. На очереди у спортсменов блицтурнир, который состоится на «Заполярнике» 13 июля и будет посвящён Дню города и Дню металлурга. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, знакомые с правилами игры в русские шашки. Телефон для справок 8-903-928-74-86.

Просмотров:185 Игры проходили на стадионе «Заполярник» и продлились семь туров. В них приняли участие восемь спортсменов, ставших лучшими по результатам прошедшего чемпионата города. В итоговом протоколе третье место занял Александр Пташник, серебро досталось прошлогоднему триумфатору турнира Райнгольду Шмыку, чемпионство же отпраздновал Артур Макаров, неоднократный призёр и победитель городских состязаний.На очереди у спортсменов блицтурнир, который состоится на «Заполярнике» 13 июля и будет посвящён Дню города и Дню металлурга. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, знакомые с правилами игры в русские шашки. Телефон для справок 8-903-928-74-86.