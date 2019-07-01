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1 июля 2019, 16:19



Около 100 вопросов рассмотрели представители городской власти на традиционном приёме граждан по личным вопросам.

Руководители Норильска, начальники управлений администрации города и депутаты горсовета консультировали горожан по вопросам благоустройства, социального обеспечения, переселения, а также помогали разобраться в жилищно-коммунальных проблемах. Все желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы в многофункциональном центре Норильска, а также в территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. Всего за помощью в этот день обратились 78 граждан, было рассмотрено 96 самых разных вопросов. Большинство обращений к главе города Ринату Ахметчину касалось вопросов переселения и улучшения жилищных условий. - Считаю, что такие приёмы по личным вопросам очень нужны не только гражданам, но и руководителям города. Это как срез основных болевых точек и возможность решить насущную проблему как можно быстрее. Сегодня в большей степени тех, кто пришёл на приём, волнуют проблемы улучшения жилищных условий и возможность переселения на материк, а раньше было больше вопросов по устройству детей в детские сады или жилищно-коммунальные проблемы, - отметил Ринат Ахметчин. Кроме того, в этот день норильчане имели возможность проконсультироваться у юристов и специалистов различных городских структур. Юридическую помощь горожанам оказывали специалисты управлений имущества, персонала, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, потребительского рынка и услуг, а также представители государственных органов и другие специалисты правовой сферы. Фото Ирины Яринской

Просмотров:199 Руководители Норильска, начальники управлений администрации города и депутаты горсовета консультировали горожан по вопросам благоустройства, социального обеспечения, переселения, а также помогали разобраться в жилищно-коммунальных проблемах. Все желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы в многофункциональном центре Норильска, а также в территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. Всего за помощью в этот день обратились 78 граждан, было рассмотрено 96 самых разных вопросов.Большинство обращений к главе города Ринату Ахметчину касалось вопросов переселения и улучшения жилищных условий.- Считаю, что такие приёмы по личным вопросам очень нужны не только гражданам, но и руководителям города. Это как срез основных болевых точек и возможность решить насущную проблему как можно быстрее. Сегодня в большей степени тех, кто пришёл на приём, волнуют проблемы улучшения жилищных условий и возможность переселения на материк, а раньше было больше вопросов по устройству детей в детские сады или жилищно-коммунальные проблемы, - отметил Ринат Ахметчин.Кроме того, в этот день норильчане имели возможность проконсультироваться у юристов и специалистов различных городских структур. Юридическую помощь горожанам оказывали специалисты управлений имущества, персонала, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, потребительского рынка и услуг, а также представители государственных органов и другие специалисты правовой сферы.Фото Ирины Яринской