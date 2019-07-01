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1 июля 2019, 16:19

Около 100 вопросов рассмотрели представители городской власти на традиционном приёме граждан по личным вопросам.


Руководители Норильска, начальники управлений администрации города и депутаты горсовета консультировали горожан по вопросам благоустройства, социального обеспечения, переселения, а также помогали разобраться в жилищно-коммунальных проблемах. Все желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы в многофункциональном центре Норильска, а также в территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. Всего за помощью в этот день обратились 78 граждан, было рассмотрено 96 самых разных вопросов.
Большинство обращений к главе города Ринату Ахметчину касалось вопросов переселения и улучшения жилищных условий.
- Считаю, что такие приёмы по личным вопросам очень нужны не только гражданам, но и руководителям города. Это как срез основных болевых точек и возможность решить насущную проблему как можно быстрее. Сегодня в большей степени тех, кто пришёл на приём, волнуют проблемы улучшения жилищных условий и возможность переселения на материк, а раньше было больше вопросов по устройству детей в детские сады или жилищно-коммунальные проблемы, - отметил Ринат Ахметчин.
Кроме того, в этот день норильчане имели возможность проконсультироваться у юристов и специалистов различных городских структур. Юридическую помощь горожанам оказывали специалисты управлений имущества, персонала, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, потребительского рынка и услуг, а также представители государственных органов и другие специалисты правовой сферы.
Фото Ирины Яринской

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    Список новостей

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16:25   Молодёжный парламент открыл Школу молодого гражданина Норильска. 16:19   Около 100 вопросов рассмотрели представители городской власти на традиционном приёме граждан по личным вопросам.
16:16   Завершился турнир с участием сильнейших шашистов Норильска. 16:05   Живой звук, мотоциклы и уроки от китайского до самообороны. Молодёжь Норильска отпраздновала свой день на четырёх площадках города.
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17:06   Директор АРН Светлана Рубашкина: «Гастрономический фестиваль «Север» - не только для желудка». 15:33   Праздник уличных развлечений и вкусной еды развернулся сегодня на стадионе «Заполярник» и набирает обороты. 

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17:57   5 июля завершится выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову. 17:36   С 1 июля норильчан ожидает отключение горячей воды. Это связано с подготовкой к отопительному сезону систем ТВС.
17:24   Автобусы доставят на Хараелах всех желающих принять участие в субботнике. 17:19   Впервые на гастрофесте заработает кинолужайка. Все желающие смогут приобщиться к искусству уличного кино.
16:54   NordStar открыл станции техобслуживания самолётов в Красноярске и Норильске. 16:08   Шлем, фары, скорость. Норильские мотоциклисты под пристальным вниманием дорожных полицейских.
15:20   Руководители краевой полиции и Следственного управления проведут в Норильске личный приём граждан. 14:17   В эти выходные субботник пройдёт и на Красных Камнях.
13:39   Выпускные отгремели, а итоги ЕГЭ продолжают приходить. 12:10   В Норильске завершено расследование по делу наркосообщества, занимавшегося межрегиональным сбытом «синтетики».
10:33   Пособие на детей от полутора до трех лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч. 10:23   Норильчанин заплатит штраф за незаконно выловленную рыбу белых пород.

 27 июня 2019 
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17:15   Заканчивается основная фаза демонтажа одной из центральных площадок никелевого завода. 16:08   Проект развития туризма в Арктике - победитель конкурса «PROбренд».
15:45   В субботу, 29 июня, столица Таймыра отметит 352-й день рождения. 15:26   В Норильске полным ходом идёт ремонт тротуаров и бордюров на улицах и дорогах города.
14:44   29 июня в Норильске пройдёт общегородской субботник. 13:08   На получение выплат на первого и второго ребёнка смогут рассчитывать больше семей.
12:24   Госдума одобрила в первом чтении эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу, который пройдёт в Норильске, Красноярске и других городах. 11:48   Александр Усс рассказал о проблемах и перспективах своего региона в Совете Федерации.

 26 июня 2019 
18:27   Норильчан приглашают на Сабантой, который впервые пройдёт за полярным кругом. 18:26   Сотрудники норильских ресторанов постигают психологию сервиса.
17:50   В Норильске презентовали двухтомник «Энциклопедия романа «Два капитана». 17:47   Подготовка к 51-му туристскому слёту на реке Хараелах идёт полным ходом. 29 июня на берегу - традиционный субботник.
17:19   Сегодня специальная комиссия проверяла готовность норильских турбаз к детскому оздоровительному отдыху. 17:01   С 1 июля тарифы на коммунальные услуги повысятся.
16:46   «Аэрофлот» планирует со следующего года полёты по маршруту Норильск - Красноярск.




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