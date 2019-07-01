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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:57 В Норильске стартовал первый этап очистки ущелья Красные Камни.
17:56 В Норильске прошёл турнир «Железный бицепс» по версии WRPF.
17:50 Почти 250 тонн мусора собрали норильчане во время общегородского субботника.
16:27 На стадионе «Заполярник» провели турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню молодёжи.
16:25 Молодёжный парламент открыл Школу молодого гражданина Норильска.
16:19 Около 100 вопросов рассмотрели представители городской власти на традиционном приёме граждан по личным вопросам.
16:16 Завершился турнир с участием сильнейших шашистов Норильска.
16:05 Живой звук, мотоциклы и уроки от китайского до самообороны. Молодёжь Норильска отпраздновала свой день на четырёх площадках города.
13:35 Нина Шпетная узнала, чем кормят в изоляторе временного содержания.
11:14 Норильчанин купил липовые авиабилеты за 90 тысяч.
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