Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39797

1 июля 2019, 16:25



Молодёжный парламент открыл Школу молодого гражданина Норильска.

В течение месяца по пятницам молодые норильчане будут посещать лекции и семинары в публичной библиотеке, где смогут получить от специалистов ответы на актуальные вопросы по различным темам – от ЖКХ до экологии. Применять полученные знания ребята научатся на практических занятиях. Всем участникам школы выдадут сертификаты, а лучшим ещё вручат грамоты и призы. - Важно, чтобы молодые люди не только сами разобрались в том, что их волнует, но впоследствии могли помочь советом своим родственникам, друзьям, - открыл школу и. о. председателя Норильского городского Совета депутатов Дмитрий Карасёв. И напомнил, что к депутатам горсовета норильчане обращаются по самым разным вопросам, и их решение требует тщательной проработки. - Необходимо, чтобы и юные парламентарии разбирались в законах и нормативно-правовых актах и вместе с депутатами горсовета и руководителями администрации Норильска помогали горожанам в сложных жизненных ситуациях, - подчеркнул депутат. Цели и задачи занятий в рамках блока «Школа ЖКХ» обозначила депутат городского Совета Надежда Оробинская: - Сегодня нам нужны грамотные собственники жилых помещений, активно сотрудничающие с представителями управляющих компаний. Потому что от того, как они будут взаимодействовать, и будет зависеть комфорт проживания в многоквартирных домах и в городе в целом. Мы поможем молодым людям разобраться в сложных вопросах ЖКХ и надеемся, что они сами будут сознательными жильцами и для других станут примером. - Значимые изменения происходят во всех сферах жизни, и наша школа поможет молодым людям, желающим добиться успеха, разобраться во всех этих новшествах, идти в ногу со временем, - отметил член Молодёжного парламента Дмитрий Сологуб. Напомним, члены Молодёжного парламента сами прошли обучение в Школе молодого парламентария, направленное на повышение уровня знаний в области права, законотворчества и государственного устройства.

Просмотров:189 По задумке парламентариев проект призван объединить ярких, активных и талантливых молодых людей, которые хотят быть полезны городу. Стремление старшеклассников иметь активную жизненную позицию и быть настоящими гражданами своей страны поддерживают Норильский городской Совет депутатов, Молодёжный парламент при Законодательном собрании Красноярского края и норильское отделение «Молодой гвардии» «Единой России». Организаторы проекта надеются, что, делясь своими опытом и знаниями, они помогут слушателям школы проявить себя, стать успешными людьми и патриотами своего города.В течение месяца по пятницам молодые норильчане будут посещать лекции и семинары в публичной библиотеке, где смогут получить от специалистов ответы на актуальные вопросы по различным темам – от ЖКХ до экологии. Применять полученные знания ребята научатся на практических занятиях. Всем участникам школы выдадут сертификаты, а лучшим ещё вручат грамоты и призы.- Важно, чтобы молодые люди не только сами разобрались в том, что их волнует, но впоследствии могли помочь советом своим родственникам, друзьям, - открыл школу и. о. председателя Норильского городского Совета депутатов Дмитрий Карасёв. И напомнил, что к депутатам горсовета норильчане обращаются по самым разным вопросам, и их решение требует тщательной проработки.- Необходимо, чтобы и юные парламентарии разбирались в законах и нормативно-правовых актах и вместе с депутатами горсовета и руководителями администрации Норильска помогали горожанам в сложных жизненных ситуациях, - подчеркнул депутат.Цели и задачи занятий в рамках блока «Школа ЖКХ» обозначила депутат городского Совета Надежда Оробинская:- Сегодня нам нужны грамотные собственники жилых помещений, активно сотрудничающие с представителями управляющих компаний. Потому что от того, как они будут взаимодействовать, и будет зависеть комфорт проживания в многоквартирных домах и в городе в целом. Мы поможем молодым людям разобраться в сложных вопросах ЖКХ и надеемся, что они сами будут сознательными жильцами и для других станут примером.- Значимые изменения происходят во всех сферах жизни, и наша школа поможет молодым людям, желающим добиться успеха, разобраться во всех этих новшествах, идти в ногу со временем, - отметил член Молодёжного парламента Дмитрий Сологуб.Напомним, члены Молодёжного парламента сами прошли обучение в Школе молодого парламентария, направленное на повышение уровня знаний в области права, законотворчества и государственного устройства.