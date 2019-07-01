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1 июля 2019, 16:27



На стадионе «Заполярник» провели турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню молодёжи.

За звание сильнейших боролись четыре команды – участники недавно завершившегося мини-футбольного этапа спартакиады «Норникеля»: победитель розыгрыша «Ремонтник» представлял «Норильскникельремонт», команда медного завода «Медеплавильщик» была серебряным призёром, «Строитель» - из Заполярной строительной компании, а также «Норильский никель-М» - молодёжный состав главной мини-футбольной команды города. Игры прошли по упрощённой системе: два тайма по 12 минут каждый. В полуфинальных парах «Строитель» с крупным счётом обыграл «Медеплавильщика» - 7:1, а «Ремонтник» обошёл «Норильский никель-М» - 1:1 в основное время и 2:0 в серии послематчевых пенальти. В игре за третье место «Норильский никель-М» не без труда одолел «Медеплавильщика» - 3:1. Финальная встреча получилась настоящим украшением турнира. Первыми счёт открыли ремонтники, на что строители ответили результативным прессингом и, как итог, – точным ударом в цель. Мастерство «Ремонтника» позволило ему перехватить инициативу и вновь выйти вперёд, но и на это соперник нашёл что ответить, за минуту до финального свистка сравняв счёт, - 2:2. Как известно, серия пенальти – это своего рода рулетка, в которой, тем не менее, везёт лучшим. И лучшими в этот раз стали игроки «Строителя», вырвавшие победу по пенальти, – 4:3. По итогам состязаний были определены победители и в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарём был признан Василий Терев – «Строитель», лучшим защитником – Эльсевар Рагимов – «Норильский никель-М», лучшим нападающим - Ахмет Кургаев – «Ремонтник». Звание лучшего игрока досталось Константину Пискунову - «Строитель». - Матчи прошли на высоком соревновательном уровне, каждая из команд хотела победить, а футболисты демонстрировали волю к победе и высокие технические возможности. Особенно впечатляющим выдался финал – в лучших традициях футбольных дерби, - сказал главный судья турнира Наил Гусейнов. Фото Михаила Туаева

Просмотров:183 За звание сильнейших боролись четыре команды – участники недавно завершившегося мини-футбольного этапа спартакиады «Норникеля»: победитель розыгрыша «Ремонтник» представлял «Норильскникельремонт», команда медного завода «Медеплавильщик» была серебряным призёром, «Строитель» - из Заполярной строительной компании, а также «Норильский никель-М» - молодёжный состав главной мини-футбольной команды города. Игры прошли по упрощённой системе: два тайма по 12 минут каждый.В полуфинальных парах «Строитель» с крупным счётом обыграл «Медеплавильщика» - 7:1, а «Ремонтник» обошёл «Норильский никель-М» - 1:1 в основное время и 2:0 в серии послематчевых пенальти. В игре за третье место «Норильский никель-М» не без труда одолел «Медеплавильщика» - 3:1.Финальная встреча получилась настоящим украшением турнира. Первыми счёт открыли ремонтники, на что строители ответили результативным прессингом и, как итог, – точным ударом в цель. Мастерство «Ремонтника» позволило ему перехватить инициативу и вновь выйти вперёд, но и на это соперник нашёл что ответить, за минуту до финального свистка сравняв счёт, - 2:2. Как известно, серия пенальти – это своего рода рулетка, в которой, тем не менее, везёт лучшим. И лучшими в этот раз стали игроки «Строителя», вырвавшие победу по пенальти, – 4:3.По итогам состязаний были определены победители и в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарём был признан Василий Терев – «Строитель», лучшим защитником – Эльсевар Рагимов – «Норильский никель-М», лучшим нападающим - Ахмет Кургаев – «Ремонтник». Звание лучшего игрока досталось Константину Пискунову - «Строитель».- Матчи прошли на высоком соревновательном уровне, каждая из команд хотела победить, а футболисты демонстрировали волю к победе и высокие технические возможности. Особенно впечатляющим выдался финал – в лучших традициях футбольных дерби, - сказал главный судья турнира Наил Гусейнов.Фото Михаила Туаева