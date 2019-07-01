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1 июля 2019, 17:50

Почти 250 тонн мусора собрали норильчане во время общегородского субботника.


В нём приняли участие работники муниципальных, краевых, федеральных и частных организаций, а также подразделений Заполярного филиала «Норникеля» – всего около 7 тысяч человек. Им удалось собрать около 250 тонн мусора, накопившегося на улицах и во дворах города. Из Центрального района вывезли 120,5 тонн, из Талнаха – 79, из Кайеркана – около 50. При этом было задействовано 185 единиц техники.
«Это одно из немногих мероприятий, которое действительно сплачивает людей, собирает их вместе, чтобы они постарались на благо города. Карнавалы, демонстрации больше для души. А здесь люди объединены одной большой целью: сделать наши улицы чище и принести пользу городу», - отметил глава Норильска Ринат Ахметчин во время участия в субботнике. Он вместе с коллегами трудился в этот день на одном из участков по улице Талнахской.
Фото Елены Белаловой

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16:25   Молодёжный парламент открыл Школу молодого гражданина Норильска. 16:19   Около 100 вопросов рассмотрели представители городской власти на традиционном приёме граждан по личным вопросам.
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 27 июня 2019 
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17:15   Заканчивается основная фаза демонтажа одной из центральных площадок никелевого завода. 16:08   Проект развития туризма в Арктике - победитель конкурса «PROбренд».
15:45   В субботу, 29 июня, столица Таймыра отметит 352-й день рождения. 15:26   В Норильске полным ходом идёт ремонт тротуаров и бордюров на улицах и дорогах города.
14:44   29 июня в Норильске пройдёт общегородской субботник. 13:08   На получение выплат на первого и второго ребёнка смогут рассчитывать больше семей.
12:24   Госдума одобрила в первом чтении эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу, который пройдёт в Норильске, Красноярске и других городах. 11:48   Александр Усс рассказал о проблемах и перспективах своего региона в Совете Федерации.

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