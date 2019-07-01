Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39799

1 июля 2019, 17:50



Почти 250 тонн мусора собрали норильчане во время общегородского субботника.

«Это одно из немногих мероприятий, которое действительно сплачивает людей, собирает их вместе, чтобы они постарались на благо города. Карнавалы, демонстрации больше для души. А здесь люди объединены одной большой целью: сделать наши улицы чище и принести пользу городу», - отметил глава Норильска Ринат Ахметчин во время участия в субботнике. Он вместе с коллегами трудился в этот день на одном из участков по улице Талнахской. Фото Елены Белаловой

Просмотров:186 В нём приняли участие работники муниципальных, краевых, федеральных и частных организаций, а также подразделений Заполярного филиала «Норникеля» – всего около 7 тысяч человек. Им удалось собрать около 250 тонн мусора, накопившегося на улицах и во дворах города. Из Центрального района вывезли 120,5 тонн, из Талнаха – 79, из Кайеркана – около 50. При этом было задействовано 185 единиц техники.«Это одно из немногих мероприятий, которое действительно сплачивает людей, собирает их вместе, чтобы они постарались на благо города. Карнавалы, демонстрации больше для души. А здесь люди объединены одной большой целью: сделать наши улицы чище и принести пользу городу», - отметил глава Норильска Ринат Ахметчин во время участия в субботнике. Он вместе с коллегами трудился в этот день на одном из участков по улице Талнахской.Фото Елены Белаловой