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1 июля 2019, 17:56



В Норильске прошёл турнир «Железный бицепс» по версии WRPF.

В соревнованиях по строгому подъёму на бицепс, которые состоялись на стадионе «Заполярник», приняли участие 50 атлетов из всех районов города. 19 спортсменов выполнили разряд кандидата в мастера спорта. Абсолютными чемпионами стали Иван Шайкин, Артём Миронов и Муххамад Шарипов. - Мы впервые провели подобные состязания в Норильске. Судя по отзывам участников и зрителей, всё прошло замечательно. Хотел бы поблагодарить всех, кто помог нам воплотить эту идею, - прокомментировал президент федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константин Кочан. Норильская федерация кроссфита популяризирует новые силовые виды спорта. Ровно год назад кроссфитовцы презентовали ранее не известный Норильску стритлифтинг - силовой вид спорта, включающий в себя два движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях, при этом оба упражнения выполняются с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу. Тогда сборная Норильска завоевала золото чемпионата Красноярского края. Сейчас спортсмены-стритлифтеры готовятся к чемпионату России, который в сентябре пройдёт в Москве и станет отборочным на чемпионат мира. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:190 В соревнованиях по строгому подъёму на бицепс, которые состоялись на стадионе «Заполярник», приняли участие 50 атлетов из всех районов города. 19 спортсменов выполнили разряд кандидата в мастера спорта. Абсолютными чемпионами стали Иван Шайкин, Артём Миронов и Муххамад Шарипов.- Мы впервые провели подобные состязания в Норильске. Судя по отзывам участников и зрителей, всё прошло замечательно. Хотел бы поблагодарить всех, кто помог нам воплотить эту идею, - прокомментировал президент федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константин Кочан.Норильская федерация кроссфита популяризирует новые силовые виды спорта. Ровно год назад кроссфитовцы презентовали ранее не известный Норильску стритлифтинг - силовой вид спорта, включающий в себя два движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях, при этом оба упражнения выполняются с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу. Тогда сборная Норильска завоевала золото чемпионата Красноярского края. Сейчас спортсмены-стритлифтеры готовятся к чемпионату России, который в сентябре пройдёт в Москве и станет отборочным на чемпионат мира.Фото Дениса Кожевникова