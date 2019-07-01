Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39801

1 июля 2019, 17:57



В Норильске стартовал первый этап очистки ущелья Красные Камни.

Мероприятие, проведённое в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», было организовано Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке волонтёров турклуба «Азимут» школы № 8, Молодёжного парламента и «Молодой гвардии «Единой России». Всего в экологическом субботнике приняли участие более 40 человек. Они подготовили площадки для установки знаков информационной навигации и будущего палаточного городка, предназначенного для глэмпинг-туризма в рамках создания Центра экологического социально-ответственного туризма «Красные Камни». - Союз промышленников и предпринимателей Заполярья благодарит всех неравнодушных норильчан за участие в таком важном для окружающей среды мероприятии. Следующий субботник запланирован на июль. Все желающие принять в нём участие или оказать помощь в проведении могут обращаться по телефону 36-32-10, - отметили организаторы субботника. Фото участников экологического субботника

Просмотров:292 Мероприятие, проведённое в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», было организовано Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке волонтёров турклуба «Азимут» школы № 8, Молодёжного парламента и «Молодой гвардии «Единой России». Всего в экологическом субботнике приняли участие более 40 человек. Они подготовили площадки для установки знаков информационной навигации и будущего палаточного городка, предназначенного для глэмпинг-туризма в рамках создания Центра экологического социально-ответственного туризма «Красные Камни».- Союз промышленников и предпринимателей Заполярья благодарит всех неравнодушных норильчан за участие в таком важном для окружающей среды мероприятии. Следующий субботник запланирован на июль. Все желающие принять в нём участие или оказать помощь в проведении могут обращаться по телефону 36-32-10, - отметили организаторы субботника.Фото участников экологического субботника