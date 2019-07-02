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2 июля 2019, 10:07



Рекордные показатели. «Норникель» представил ежегодный отчёт об устойчивом развитии.

«Норникель» продолжает реализацию комплексной экологической программы. Компания подтвердила цель четырёхкратного сокращения выбросов диоксида серы в НПР к 2023 году. Инвестиции в охрану окружающей среды увеличились примерно на 5 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. В целом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период с 2015 по 2018 год сократились на 6%, а образование отходов в прошлом году уменьшилось на 1,21 млн тонн. В рамках инициатив по сокращению выбросов компания успешно завершила работы по модернизации плавильного цеха медного завода и Надеждинского металлургического завода. В течение года компания усилила поддержку развития регионов присутствия. Свыше 30 млрд рублей было направлено на программы социальной направленности, благотворительность и социальную инфраструктуру. Кроме того, ключевым приоритетом «Норникеля» стала социальная поддержка и высокий уровень вовлечённости персонала. Среднемесячная заработная плата выросла на 7,1% и составила более 111 000 рублей. - Для «Норникеля» 2018 год стал важным во многих отношениях. Мы остаёмся в авангарде российской горно-металлургической отрасли с точки зрения экологической и социальной ответственности. Это стало возможным благодаря нескольким ключевым проектам. В 2018 году мы начали второй этап реализации амбициозной экологической программы, благодаря которой к 2023 году в Норильске мы достигнем цели — добиться снижения выбросов диоксида серы в четыре раза. Следующие два года приведут к поэтапным изменениям с точки зрения эффективности всей производственной цепочки, что частично обусловлено новой программой цифровых технологий, - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин,комментируя результаты, достигнутые компанией в области устойчивого развития. - «Норникель» сохраняет традиционно высокие стандарты социальной поддержки своих работников. Серьёзные изменения к лучшему наблюдаются в сфере охраны труда: в 2018 году мы подтвердили положительную динамику, направленную на снижение количества несчастных случаев на производстве, и достигли рекордных для себя показателей. Фото nornickel.ru

Просмотров:196 Компания отчиталась о значительных достижениях в сфере охраны труда и промышленной безопасности: показатель частоты травм с потерей рабочего времени по итогам 2018 года снизился на 48%, достигнув рекордно низкого значения за всю историю наблюдения и оставаясь ниже среднего уровня по горнодобывающим компаниям. Количество инцидентов с временной потерей трудоспособности сократилось в два раза (с 52 до 26 случаев), а количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось на 25% (с 8 до 6 случаев) благодаря проведению мероприятий по соблюдению требований базовых стандартов промышленной безопасности и совершенствованию системы управления стандартами безопасности. Руководство компании считает обеспечение безопасности и достижение нулевого количества смертей на производстве ключевой целью и продолжает реализацию программ, направленных на улучшение ситуации в этой сфере.«Норникель» продолжает реализацию комплексной экологической программы. Компания подтвердила цель четырёхкратного сокращения выбросов диоксида серы в НПР к 2023 году. Инвестиции в охрану окружающей среды увеличились примерно на 5 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом.В целом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период с 2015 по 2018 год сократились на 6%, а образование отходов в прошлом году уменьшилось на 1,21 млн тонн. В рамках инициатив по сокращению выбросов компания успешно завершила работы по модернизации плавильного цеха медного завода и Надеждинского металлургического завода.В течение года компания усилила поддержку развития регионов присутствия. Свыше 30 млрд рублей было направлено на программы социальной направленности, благотворительность и социальную инфраструктуру. Кроме того, ключевым приоритетом «Норникеля» стала социальная поддержка и высокий уровень вовлечённости персонала. Среднемесячная заработная плата выросла на 7,1% и составила более 111 000 рублей.- Для «Норникеля» 2018 год стал важным во многих отношениях. Мы остаёмся в авангарде российской горно-металлургической отрасли с точки зрения экологической и социальной ответственности. Это стало возможным благодаря нескольким ключевым проектам. В 2018 году мы начали второй этап реализации амбициозной экологической программы, благодаря которой к 2023 году в Норильске мы достигнем цели — добиться снижения выбросов диоксида серы в четыре раза. Следующие два года приведут к поэтапным изменениям с точки зрения эффективности всей производственной цепочки, что частично обусловлено новой программой цифровых технологий, - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин,комментируя результаты, достигнутые компанией в области устойчивого развития. - «Норникель» сохраняет традиционно высокие стандарты социальной поддержки своих работников. Серьёзные изменения к лучшему наблюдаются в сфере охраны труда: в 2018 году мы подтвердили положительную динамику, направленную на снижение количества несчастных случаев на производстве, и достигли рекордных для себя показателей.Фото nornickel.ru