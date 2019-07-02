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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:43 Дороги отремонтируют качественно и в срок, обещают в «Норильскавтодоре».
17:36 Правоохранители бьют тревогу: за последние полгода в Норильске выросло число мошенничеств и краж.
17:36 Во время празднования Дня города и Дня металлурга для норильчан споют Валерия и Юлия Литош.
17:10 Для белой медведицы из Норильска и её новых друзей в «Роевом ручье» строят новые вольеры без решёток.
16:23 Норильчанин украл у соседа по квартире 100 тысяч долларов и купил себе дом на юге.
16:03 В художественной галерее продолжается выставочная акция, посвящённая 85-летию Красноярского края.
14:21 Сегодня, 2 июля, закрывается первая смена в городских оздоровительных лагерях.
14:10 Волна наводнения докатилась до Красноярского края. В Канске действует режим ЧС.
11:41 Всех, кто собирается создать семью или уже много лет в счастливом браке, и есть дети, ждут на праздник «СемьЯ».
11:26 Участники КВКО «Экран» кинокомплекса «Родина» побывали на Международном мастер-класс-фестивале детского мульткино «Жар-Птица» в Новосибирске.
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