Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39803

2 июля 2019, 10:12



Таланты Кайеркана поздравили соседку Дудинку с 352-летием.

Творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра «Юбилейный» приняли участие в праздничной программе на Набережной площади столицы Таймыра. Дудинцев одарили своими яркими выступлениями танцевальные ансамбли «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся», вокальная студия «Свои» и творческое объединение «Сцена и Я». В концерте, который стал презентом Дудинке-имениннице от всех норильчан, выступили и солисты Александр Макаров, Антон Теплов, Анастасия Баулина, Светлана Смычкова. В образе былинного героя предстал самый юный участник кайерканской творческой команды - пятиклассник 11-й гимназии Иван Кузнецов, он исполнил песенную композицию «Три богатыря и я». Публика одарила горячими аплодисментами и обладателя красивого баритона студента НИИ Пурбо Цыбденова. Зрители и сами почувствовали себя звёздами в интерактивной части концерта. Ведущая и режиссёр программы Наталья Чернявская вручила отличившимся норильские сувениры. Фото КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:178 Творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра «Юбилейный» приняли участие в праздничной программе на Набережной площади столицы Таймыра. Дудинцев одарили своими яркими выступлениями танцевальные ансамбли «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся», вокальная студия «Свои» и творческое объединение «Сцена и Я». В концерте, который стал презентом Дудинке-имениннице от всех норильчан, выступили и солисты Александр Макаров, Антон Теплов, Анастасия Баулина, Светлана Смычкова. В образе былинного героя предстал самый юный участник кайерканской творческой команды - пятиклассник 11-й гимназии Иван Кузнецов, он исполнил песенную композицию «Три богатыря и я». Публика одарила горячими аплодисментами и обладателя красивого баритона студента НИИ Пурбо Цыбденова. Зрители и сами почувствовали себя звёздами в интерактивной части концерта. Ведущая и режиссёр программы Наталья Чернявская вручила отличившимся норильские сувениры.Фото КДЦ "Юбилейный"