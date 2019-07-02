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2 июля 2019, 10:25

Норильские туристы-водники традиционно открыли сезон сплавом по Вальку.


В минувшие выходные от гор Хараелах до моста на реке Норильской на катамаранах, тримаране, байдарках, пакрафтах, рафте и надувной лодке сплавились около пятидесяти участников разных клубов.
Как отметил председатель клуба туристов «Таймыр» Виталий Лежнёв, год от года желающих пройти по Вальку в конце июня, когда река полноводна, а сплав динамичен и интересен, становится всё больше. Показательно, что в этот раз почти на каждом судне был ребёнок, а самой маленькой покорительнице Вальке всего три месяца.
Участники клуба туристов «Таймыр» и норильские спасатели по традиции держались вместе. Во время сплава были отработаны приёмы прохождения под низко висящим над водой стволом дерева, правила поведения при столкновении судна и коряги, при попадании человека в ледяную воду, техника его спасения и быстрого просушивания одежды. Несмотря на критические ситуации, ни один турист не пострадал. «Этот сплав подтвердил, что, каким бы ты опытным ни был, каким бы простым маршрут ни казался, расслабляться нельзя ни на минуту», - подытожил Виталий Лежнёв.
Фото участников сплава
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16:54   NordStar открыл станции техобслуживания самолётов в Красноярске и Норильске. 16:08   Шлем, фары, скорость. Норильские мотоциклисты под пристальным вниманием дорожных полицейских.
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