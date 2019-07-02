Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39805

2 июля 2019, 11:09



В субботу в 14 часов в атриуме «Арены» вас ждут на свидание.

Норильск готовится отпраздновать День семьи, любви и верности. 6 июля в 14.00 в атриуме СРК «Арена» начнётся конкурсно-развлекательная программа «Ты узнаешь её...». Как отмечают организаторы, «Арена» стала популярным местом для свиданий норильчан, поэтому и мероприятие пройдёт в стиле первого свидания со свойственными ему неловкостями, смешными ситуациями и духом романтики. А в 15.00 начнётся традиционный фестиваль «Семейные ценности» от центра семьи «Норильский» при поддержке творческих коллективов Городского центра культуры. В рамках фестиваля будут организованы творческие площадки и мастер-классы, адресованные норильчанам разных возрастов.

Просмотров:187 Норильск готовится отпраздновать День семьи, любви и верности. 6 июля в 14.00 в атриуме СРК «Арена» начнётся конкурсно-развлекательная программа «Ты узнаешь её...». Как отмечают организаторы, «Арена» стала популярным местом для свиданий норильчан, поэтому и мероприятие пройдёт в стиле первого свидания со свойственными ему неловкостями, смешными ситуациями и духом романтики. А в 15.00 начнётся традиционный фестиваль «Семейные ценности» от центра семьи «Норильский» при поддержке творческих коллективов Городского центра культуры. В рамках фестиваля будут организованы творческие площадки и мастер-классы, адресованные норильчанам разных возрастов.