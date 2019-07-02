Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39806

2 июля 2019, 11:26



Участники КВКО «Экран» кинокомплекса «Родина» побывали на Международном мастер-класс-фестивале детского мульткино «Жар-Птица» в Новосибирске.

Наши посланцы приняли участие в мастер-классах и практических занятиях в съёмочном павильоне, побывали на выездных просмотрах и творческих встречах с профессиональными мультипликаторами, ведущими преподавателями детских студий мультипликации. Норильское КВКО «Экран» удостоили благодарственного письма фестиваля. В этом творческом объединении продолжается «Летняя школа анимации», которая находится в Молодёжном центре на ул. Советской, 9а. Все желающие могут записаться по телефону руководителя КВКО «Экран» 8-913-501-94-85 (Алексей Игоревич). На фото (из архива КВКО "Экран") Константин Жуков

Просмотров:158 Художественный руководитель КВКО «Экран» Алексей Юров и участник объединения 15-летний Константин Жуков представили на конкурсе мультфильмы «Послушайте», «Разрушительный мир», «С 8 Марта Hayte», «Хомяк по имени Болтик» и «Урок перевоспитания». Эти работы, выполненные в технике перекладки, покадровой пластилиновой и рисованной анимации, можно увидеть и на YouTube-канале «Кинокомплекс Родина Норильск».Наши посланцы приняли участие в мастер-классах и практических занятиях в съёмочном павильоне, побывали на выездных просмотрах и творческих встречах с профессиональными мультипликаторами, ведущими преподавателями детских студий мультипликации. Норильское КВКО «Экран» удостоили благодарственного письма фестиваля. В этом творческом объединении продолжается «Летняя школа анимации», которая находится в Молодёжном центре на ул. Советской, 9а. Все желающие могут записаться по телефону руководителя КВКО «Экран» 8-913-501-94-85 (Алексей Игоревич).На фото (из архива КВКО "Экран") Константин Жуков