Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39807

2 июля 2019, 11:41



Всех, кто собирается создать семью или уже много лет в счастливом браке, и есть дети, ждут на праздник «СемьЯ».

Мастер-классы по изготовлению ромашковых браслетов и кукол-оберегов будут интересны и взрослым, и детям. А любители активного отдыха смогут научиться зажигательному танцу «Зумба» с инструкторами студии фитнеса и йоги «Абсолютно ты». Мальчишек и девчонок ждёт веселая игровая программа с призами и подарками.

Просмотров:193 Он пройдёт 6 июля на площади Горняков в Талнахе. В 14.00 начнёт работу выставка-продажа «AРT-подарки ручной работы». В 15.00 откроется фотосалон «Ромашковая семья», где можно будет сделать яркое необычное фото на память. Влюблённые смогут принять участие в акции «Признание в любви» и сказать самые нежные слова своей половинке. Всем желающим предложат раскрыть таланты на площадках: «Я рисую», «Я знаю», «Я умею», «Я играю», «Я танцую», «Я дарю», «Я творю».Мастер-классы по изготовлению ромашковых браслетов и кукол-оберегов будут интересны и взрослым, и детям. А любители активного отдыха смогут научиться зажигательному танцу «Зумба» с инструкторами студии фитнеса и йоги «Абсолютно ты». Мальчишек и девчонок ждёт веселая игровая программа с призами и подарками.