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2 июля 2019, 14:10



Волна наводнения докатилась до Красноярского края. В Канске действует режим ЧС.

Сейчас уровень воды стабилизировался. Организовано наблюдение на водомерных постах каждые четыре часа. Губернатор Красноярского края Александр Усс вчера проинспектировал последствия паводков, провел рабочее совещание с главой Канска и представителями краевых ведомств. «Цифры относительно подтопленных приусадебных участков и придомовых территорий пока окончательно не установлены, поскольку уровень воды еще колеблется. Ситуация находится под контролем, и мы исходим из того, что пик опасности пройден. Сейчас главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить», — отметил Александр Усс. В Канске организуют мобильные общественные приемные для пострадавших граждан, где им окажут правовую, социальную и психологическую помощь. Фото Вадима Кофмана /krskstate.ru

Просмотров:168 Из-за дождевых паводков в выходные на реке Кан города Канска произошёл подъем уровня воды. Особенно сильно пострадали дома в поселках Строителей, Новый Путь, Мясокомбината, в районе Гавань. В настоящее время остаются подтопленными 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек, из них 53 ребенка, и 238 дачных участков, сообщается на сайте краевого управления МЧС. Заблаговременно эвакуированные жители города находятся в пункте временного размещения и у родственников.Сейчас уровень воды стабилизировался. Организовано наблюдение на водомерных постах каждые четыре часа.Губернатор Красноярского края Александр Усс вчера проинспектировал последствия паводков, провел рабочее совещание с главой Канска и представителями краевых ведомств.«Цифры относительно подтопленных приусадебных участков и придомовых территорий пока окончательно не установлены, поскольку уровень воды еще колеблется. Ситуация находится под контролем, и мы исходим из того, что пик опасности пройден. Сейчас главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить», — отметил Александр Усс.В Канске организуют мобильные общественные приемные для пострадавших граждан, где им окажут правовую, социальную и психологическую помощь.Фото Вадима Кофмана /krskstate.ru