Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39809

2 июля 2019, 14:21



Сегодня, 2 июля, закрывается первая смена в городских оздоровительных лагерях.

Вторая смена в городских оздоровительных лагерях начнется 5 июля. В Норильске ребят примут два лагеря - в 8-й и 16-й школах. В Кайеркане лагерь будет работать в 37-й школе, а в Талнахе - в 36-й. Вторая смена продлится до 2 августа. Фото управления общего и дошкольного образования

Просмотров:178 За 21 рабочий день в восьми пришкольных лагерях отдохнули 860 школьников от семи до четырнадцати лет. По три лагеря работали в Норильске и Талнахе и по одному в Кайеркане и Оганере. Свой лагерь есть для снежногорских школьников и для «Мальчишек Севера». За время первой летней смены ребята принимали участие во всевозможных спортивно-развлекательны программах, творческих и интеллектуальных конкурсах. Общелагерная встреча, посвящённая теме безопасности, прошла во Дворце творчества детей и юношества, праздник для детей устраивали и в Городском центре культуры, Центре внешкольной работы, были культпоходы в Заполярный театр драмы и в Талнахский филиал Музея Норильска. В спорткомплексе «Талнах» проходили еженедельные занятия в бассейне. По итогам сезона дети получили заслуженные награды за свои достижения.Вторая смена в городских оздоровительных лагерях начнется 5 июля. В Норильске ребят примут два лагеря - в 8-й и 16-й школах. В Кайеркане лагерь будет работать в 37-й школе, а в Талнахе - в 36-й. Вторая смена продлится до 2 августа.Фото управления общего и дошкольного образования