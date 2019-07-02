Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39810

2 июля 2019, 16:03



В художественной галерее продолжается выставочная акция, посвящённая 85-летию Красноярского края.

Новая экспозиция представляет творчество двух знаменитых красноярских художников. Борис Ряузов прославился созданием многообразных пейзажей. Он первый из наших земляков, избранный членом-корреспондентом Российской академии художеств, был удостоен звания «Народный художник России». За своё творчество включён во Всемирный рейтинг художников XVIII-XXI веков, формирующих мировое художественное наследие. Его работы хранятся в более чем 30 государственных музеях России. 1 июля в Красноярске отметили 100-летие со дня рождения Бориса Ряузова, до конца юбилейного года в краевой столице будет открыто несколько выставок в его честь. Хорошо известны любителям живописи и пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины народного художника РФ Анатолия Знака, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Его произведения не раз выставлялись в Норильске. Большой мастер, он преподавал живопись в Красноярском художественном институте и вырастил плеяду талантливых учеников. Выставка красноярцев продлится до 21 июля. Справки и запись на экскурсии по телефонам: 43-35-68, 43-35-69. Фото Норильской художественной галерее

Просмотров:137 Новая экспозиция представляет творчество двух знаменитых красноярских художников. Борис Ряузов прославился созданием многообразных пейзажей. Он первый из наших земляков, избранный членом-корреспондентом Российской академии художеств, был удостоен звания «Народный художник России». За своё творчество включён во Всемирный рейтинг художников XVIII-XXI веков, формирующих мировое художественное наследие. Его работы хранятся в более чем 30 государственных музеях России.1 июля в Красноярске отметили 100-летие со дня рождения Бориса Ряузова, до конца юбилейного года в краевой столице будет открыто несколько выставок в его честь.Хорошо известны любителям живописи и пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины народного художника РФ Анатолия Знака, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Его произведения не раз выставлялись в Норильске. Большой мастер, он преподавал живопись в Красноярском художественном институте и вырастил плеяду талантливых учеников. Выставка красноярцев продлится до 21 июля. Справки и запись на экскурсии по телефонам: 43-35-68, 43-35-69.Фото Норильской художественной галерее