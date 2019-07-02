Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39811

2 июля 2019, 16:23



Норильчанин украл у соседа по квартире 100 тысяч долларов и купил себе дом на юге.

Как следует из материалов дела, он жил с приятелем в одной квартире на улице Кирова. Узнал, что тот в сумке для ноутбука прячет 100 000 долларов США. Воспользовавшись подходящим моментом, обвиняемый украл деньги и уехал из Норильска. Сумма в рублях на момент совершения кражи по курсу ЦБ составила более 5,6 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что вор скрылся в Ростовской области и успел купить там дом. Мужчину задержали и доставили в Норильск. Сейчас он находится под арестом. На дом с земельным участком стоимостью 2,2 млн рублей также наложен арест. Расследование завершено. Уголовного дело направлено в Норильский городской суд.

Просмотров:198 Следователи ОМВД России по г. Норильску направили в суд уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины за кражу иностранной валюты. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.Как следует из материалов дела, он жил с приятелем в одной квартире на улице Кирова. Узнал, что тот в сумке для ноутбука прячет 100 000 долларов США. Воспользовавшись подходящим моментом, обвиняемый украл деньги и уехал из Норильска. Сумма в рублях на момент совершения кражи по курсу ЦБ составила более 5,6 млн рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что вор скрылся в Ростовской области и успел купить там дом. Мужчину задержали и доставили в Норильск. Сейчас он находится под арестом. На дом с земельным участком стоимостью 2,2 млн рублей также наложен арест.Расследование завершено. Уголовного дело направлено в Норильский городской суд.