Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39812

2 июля 2019, 17:10



Для белой медведицы из Норильска и её новых друзей в «Роевом ручье» строят новые вольеры без решёток.

Сейчас в красноярском парке «Роев ручей» полным ходом идёт строительство новых современных вольеров для белых медведей. Специалисты «Роева ручья» говорят, это будет целый коттедж и, что важно, - без решёток. Летом не жарко, зимой не так холодно. Здесь хищники смогут плавать в огромных бассейнах на 180 тонн воды. За купанием медведей смогут наблюдать через стекло все гости зоопарка, сообщил телеканал «Енисей». В парке живут четыре белых медведя. Феликс с острова Врангеля первым поселился здесь, потом с Таймыра прибыла Аврора. Они пара. Осенью прошлого года из посёлка Диксон привезли Урсулу. Осиротевшая малышка едва не погибла от голода. Она пыталась выжить, питаясь чем придётся. А 21 июня в «Роев ручей» привезли истощённую медведицу из Норильска. Семья арктических хищников растёт, поэтому «жилплощадь» для них надо расширять, решили в парке. Строительство вольеров завершится в ноябре. Затем начнутся отделочные работы. Переселить белых медведей в новый современный вольер планируют в 2020 году. Фото парка "Роев ручей"

Просмотров:133 Сейчас в красноярском парке «Роев ручей»полным ходом идёт строительство новых современных вольеров для белых медведей. Специалисты «Роева ручья» говорят, это будет целый коттедж и, что важно, - без решёток. Летом не жарко, зимой не так холодно. Здесь хищники смогут плавать в огромных бассейнах на 180 тонн воды. За купанием медведей смогут наблюдать через стекло все гости зоопарка, сообщил телеканал «Енисей».В парке живут четыре белых медведя. Феликс с острова Врангеля первым поселился здесь, потом с Таймыра прибыла Аврора. Они пара. Осенью прошлого года из посёлка Диксон привезли Урсулу. Осиротевшая малышка едва не погибла от голода. Она пыталась выжить, питаясь чем придётся. А 21 июня в «Роев ручей» привезли истощённую медведицу из Норильска.Семья арктических хищников растёт, поэтому «жилплощадь» для них надо расширять, решили в парке. Строительство вольеров завершится в ноябре. Затем начнутся отделочные работы. Переселить белых медведей в новый современный вольер планируют в 2020 году.Фото парка "Роев ручей"