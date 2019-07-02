Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39813

2 июля 2019, 17:36



Во время празднования Дня города и Дня металлурга для норильчан споют Валерия и Юлия Литош.

В дни празднования горожанам обещают легкоатлетические забеги, эстафеты и велопрогулки. Будут работать спортивные площадки и интерактивные зоны: мини-футбол, фитнес-марафон, гири, армрестлинг и другие, а также выставка производственной техники предприятий «Норникеля» и продовольственная ярмарка. Своим творчеством нарильчан порадуют приглашённые артисты - Юлия Литош и Валерия. В праздничные дни для всех желающих двери распахнут Музей Норильска и художественная галерея. Кроме того, запланированы шоу-дефиле «Парад невест», концертная программа с участием творческих коллективов Норильска и Фестиваль уличного кино.

Просмотров:166 В Норильске началась подготовка к Дню города и Дню металлурга, которые в этом году пришлись на 20 и 21 июля. Традиционно накануне, 18 и 19 июля, в Музее Норильска в торжественной обстановке наградят самых лучших и заслуженных работников учреждений города и предприятий группы компаний «Норникель».В дни празднования горожанам обещают легкоатлетические забеги, эстафеты и велопрогулки. Будут работать спортивные площадки и интерактивные зоны: мини-футбол, фитнес-марафон, гири, армрестлинг и другие, а также выставка производственной техники предприятий «Норникеля» и продовольственная ярмарка.Своим творчеством нарильчан порадуют приглашённые артисты - Юлия Литош и Валерия.В праздничные дни для всех желающих двери распахнут Музей Норильска и художественная галерея. Кроме того, запланированы шоу-дефиле «Парад невест», концертная программа с участием творческих коллективов Норильска и Фестиваль уличного кино.