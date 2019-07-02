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2 июля 2019, 17:36

Во время празднования Дня города и Дня металлурга для норильчан споют Валерия и Юлия Литош.


В Норильске началась подготовка к Дню города и Дню металлурга, которые в этом году пришлись на 20 и 21 июля. Традиционно накануне, 18 и 19 июля, в Музее Норильска в торжественной обстановке наградят самых лучших и заслуженных работников учреждений города и предприятий группы компаний «Норникель».
В дни празднования горожанам обещают легкоатлетические забеги, эстафеты и велопрогулки. Будут работать спортивные площадки и интерактивные зоны: мини-футбол, фитнес-марафон, гири, армрестлинг и другие, а также выставка производственной техники предприятий «Норникеля» и продовольственная ярмарка.
Своим творчеством нарильчан порадуют приглашённые артисты - Юлия Литош и Валерия.
В праздничные дни для всех желающих двери распахнут Музей Норильска и художественная галерея. Кроме того, запланированы шоу-дефиле «Парад невест», концертная программа с участием творческих коллективов Норильска и Фестиваль уличного кино.

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    Список новостей

 2 июля 2019 
17:43   Дороги отремонтируют качественно и в срок, обещают в «Норильскавтодоре». 17:36   Правоохранители бьют тревогу: за последние полгода в Норильске выросло число мошенничеств и краж.
17:36   Во время празднования Дня города и Дня металлурга для норильчан споют Валерия и Юлия Литош. 17:10   Для белой медведицы из Норильска и её новых друзей в «Роевом ручье» строят новые вольеры без решёток.
16:23   Норильчанин украл у соседа по квартире 100 тысяч долларов и купил себе дом на юге. 16:03   В художественной галерее продолжается выставочная акция, посвящённая 85-летию Красноярского края.
14:21   Сегодня, 2 июля, закрывается первая смена в городских оздоровительных лагерях. 14:10   Волна наводнения докатилась до Красноярского края. В Канске действует режим ЧС.
11:41   Всех, кто собирается создать семью или уже много лет в счастливом браке, и есть дети, ждут на праздник «СемьЯ». 11:26   Участники КВКО «Экран» кинокомплекса «Родина» побывали на Международном мастер-класс-фестивале детского мульткино «Жар-Птица» в Новосибирске.
11:09   В субботу в 14 часов в атриуме «Арены» вас ждут на свидание. 10:25   Норильские туристы-водники традиционно открыли сезон сплавом по Вальку.
10:12   Таланты Кайеркана поздравили соседку Дудинку с 352-летием. 10:07   Рекордные показатели. «Норникель» представил ежегодный отчёт об устойчивом развитии.

 1 июля 2019 
17:57   В Норильске стартовал первый этап очистки ущелья Красные Камни. 17:56   В Норильске прошёл турнир «Железный бицепс» по версии WRPF.
17:50   Почти 250 тонн мусора собрали норильчане во время общегородского субботника. 16:27   На стадионе «Заполярник» провели турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню молодёжи.
16:25   Молодёжный парламент открыл Школу молодого гражданина Норильска. 16:19   Около 100 вопросов рассмотрели представители городской власти на традиционном приёме граждан по личным вопросам.
16:16   Завершился турнир с участием сильнейших шашистов Норильска. 16:05   Живой звук, мотоциклы и уроки от китайского до самообороны. Молодёжь Норильска отпраздновала свой день на четырёх площадках города.
13:35   Нина Шпетная узнала, чем кормят в изоляторе временного содержания. 11:14   Норильчанин купил липовые авиабилеты за 90 тысяч.
10:23   Проезд в общественном транспорте подорожал, а вместе с тем и дополнительные поездки по социальным картам.

 29 июня 2019 
23:33   Угощали сегодня не только на гастрофестивале. Блюда традиционной восточной кухни – плов, кувырму и чак-чак – можно было отведать на «Заполярном Сабантое». 21:15   Зелёный газон стадиона "Заполярник" превратился в кинолужайку.
19:30   Сагудай из сига - новый взгляд. На гастрофестивале прошёл долгожданный мастер-класс от народного шефа Александра Софина. 19:06   Фишки второго гастрофестиваля «Север»: «Кинотеатр под столом», стол на 50 и народные шефы.
18:28   Ринат Ахметчин: «Гастрофестиваль «Север» - идеальный праздник для нашего города». 17:47   Попробовать Север на вкус приехали и иностранные гости.
17:06   Директор АРН Светлана Рубашкина: «Гастрономический фестиваль «Север» - не только для желудка». 15:33   Праздник уличных развлечений и вкусной еды развернулся сегодня на стадионе «Заполярник» и набирает обороты. 

 28 июня 2019 
18:44   Три производственные столовые в Норильске - НМЗ, ТОФ и столовая «Славянка» (рудников «Октябрьский» и «Таймырский») стали сегодня местом высокой кухни. 18:35   Привычные рулонные билеты в автобусах будут вне закона. На смену им приходят кассовые чеки, а у кондукторов появятся кассовые аппараты.
17:57   5 июля завершится выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову. 17:36   С 1 июля норильчан ожидает отключение горячей воды. Это связано с подготовкой к отопительному сезону систем ТВС.
17:24   Автобусы доставят на Хараелах всех желающих принять участие в субботнике. 17:19   Впервые на гастрофесте заработает кинолужайка. Все желающие смогут приобщиться к искусству уличного кино.
16:54   NordStar открыл станции техобслуживания самолётов в Красноярске и Норильске. 16:08   Шлем, фары, скорость. Норильские мотоциклисты под пристальным вниманием дорожных полицейских.
15:20   Руководители краевой полиции и Следственного управления проведут в Норильске личный приём граждан. 14:17   В эти выходные субботник пройдёт и на Красных Камнях.
13:39   Выпускные отгремели, а итоги ЕГЭ продолжают приходить. 12:10   В Норильске завершено расследование по делу наркосообщества, занимавшегося межрегиональным сбытом «синтетики».
10:33   Пособие на детей от полутора до трех лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч. 10:23   Норильчанин заплатит штраф за незаконно выловленную рыбу белых пород.

 27 июня 2019 
17:39   Гастрофест. День второй: молодой шеф-повар Станислав Песоцкий познакомил норильчан со скандинавской кухней. 17:38   Новый набор в университет «Активное долголетие» открыт.
17:15   Заканчивается основная фаза демонтажа одной из центральных площадок никелевого завода.




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