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2 июля 2019, 17:36



Правоохранители бьют тревогу: за последние полгода в Норильске выросло число мошенничеств и краж.

Как рассказал главный полицейский Норильска, по сравнению с первым полугодием прошлого года количество преступлений увеличилось. Если в прошлом году с января по июнь было зарегистрировано 904, то в этом за аналогичный период уже 914. - Конечно, рост небольшой, но у нас эта тенденция вызывает большую тревогу, - отметил Геннадий Маслов. И хотя убивать и калечить друг друга граждане стали меньше, зато чаще обманывают и воруют. Преступник пошёл грамотный, хорошо владеющий IT-технологиями, которые успешно применяет для ограбления доверчивых граждан. - Только в июне зарегистрировано десять фактов мошенничества в сфере компьютерных технологий и банковских систем, - сообщил начальник отдела МВД России по Норильску. – Например, одна из горожанок перевела на счёт мошенников 700 тысяч рублей в обмен на мифические акции. В результате гражданка и деньги потеряла, и акции с международной финансовой биржи не приобрела. А одна из пенсионерок лишилась 60 тысяч рублей, переведя кровные мошенникам через банкомат, которые у неё выманили под предлогом предоплаты за покупку квартиры. Впрочем, от действий мошенников не застрахованы и более молодые сограждане, так 33-летний норильчанин лишился 14 тысяч рублей, оплатив якобы покупку наушников. И таких примеров множество. Поэтому полицейские не устают ещё и ещё раз призывать граждан быть более бдительными и не торопиться расставаться со своими деньгами в обмен на сомнительные обещания. К осторожности призывают горожан и огнеборцы. Рассказывая о ситуации с пожарами в Норильске за прошедший месяц, Денис Шерстнев, врио начальника 7-го отряда ФПС по Красноярскому краю, отметил, что чаще всего причиной возгораний становятся короткое замыкание электропроводки, курение, поджоги и несоблюдение правил пожарной безопасности: - В июне произошло 23 пожара. Чаще всего горело в Норильске (10 пожаров) и в Кайеркане (восемь раз), к счастью, обошлось без погибших и травмированных. Горели квартиры, гаражи и балки, а также административные здания, автотранспорт и мусор.

Просмотров:138 Об этом на совещании с руководителями городских структур при главе города доложил Геннадий Маслов, начальник отдела МВД России по Норильску.Как рассказал главный полицейский Норильска, по сравнению с первым полугодием прошлого года количество преступлений увеличилось. Если в прошлом году с января по июнь было зарегистрировано 904, то в этом за аналогичный период уже 914.- Конечно, рост небольшой, но у нас эта тенденция вызывает большую тревогу, - отметил Геннадий Маслов.И хотя убивать и калечить друг друга граждане стали меньше, зато чаще обманывают и воруют. Преступник пошёл грамотный, хорошо владеющий IT-технологиями, которые успешно применяет для ограбления доверчивых граждан.- Только в июне зарегистрировано десять фактов мошенничества в сфере компьютерных технологий и банковских систем, - сообщил начальник отдела МВД России по Норильску. – Например, одна из горожанок перевела на счёт мошенников 700 тысяч рублей в обмен на мифические акции. В результате гражданка и деньги потеряла, и акции с международной финансовой биржи не приобрела. А одна из пенсионерок лишилась 60 тысяч рублей, переведя кровные мошенникам через банкомат, которые у неё выманили под предлогом предоплаты за покупку квартиры. Впрочем, от действий мошенников не застрахованы и более молодые сограждане, так 33-летний норильчанин лишился 14 тысяч рублей, оплатив якобы покупку наушников.И таких примеров множество. Поэтому полицейские не устают ещё и ещё раз призывать граждан быть более бдительными и не торопиться расставаться со своими деньгами в обмен на сомнительные обещания.К осторожности призывают горожан и огнеборцы. Рассказывая о ситуации с пожарами в Норильске за прошедший месяц, Денис Шерстнев, врио начальника 7-го отряда ФПС по Красноярскому краю, отметил, что чаще всего причиной возгораний становятся короткое замыкание электропроводки, курение, поджоги и несоблюдение правил пожарной безопасности:- В июне произошло 23 пожара. Чаще всего горело в Норильске (10 пожаров) и в Кайеркане (восемь раз), к счастью, обошлось без погибших и травмированных. Горели квартиры, гаражи и балки, а также административные здания, автотранспорт и мусор.