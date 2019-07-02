Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39815

2 июля 2019, 17:43



Дороги отремонтируют качественно и в срок, обещают в «Норильскавтодоре».

«Илан-Норильск» обязался отремонтировать участок в 20 тысяч квадратных метров на дороге Норильск - Алыкель, почти 26 тысяч квадратов на улицах Строительной и Первомайской, а также 23,5 тысячи кв. м на Талнахской. Уже уложено 17 898 квадратных метров асфальтобетона на участке автодороги Норильск - Алыкель, 3711 - на улице Первомайской. Кроме этого в этом году планируется обновить 14,5 тысячи квадратных метров тротуаров, 5869 м бордюрного камня и 28,4 тысячи кв. м дворовых территорий. Что касается ремонта на автодороге Норильск - Талнах, то в этом году он запланирован на двух участках общей протяжённостью 4,1 км. Причём это не только ремонт покрытия, но и установка шести автобусных остановок и 806 дорожно-разделительных блоков. На сегодняшний день на площади в 18 587 квадратных метров уже уложен нижний слой покрытия, верхний слой будет укладываться лишь после проведения экспертизы качества выполненных работ, ведутся отсыпки просадок.

Просмотров:128 В этом году запланировано обновить почти 70 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На это потребуется более 180 млн рублей.«Илан-Норильск» обязался отремонтировать участок в 20 тысяч квадратных метров на дороге Норильск - Алыкель, почти 26 тысяч квадратов на улицах Строительной и Первомайской, а также 23,5 тысячи кв. м на Талнахской.Уже уложено 17 898 квадратных метров асфальтобетона на участке автодороги Норильск - Алыкель, 3711 - на улице Первомайской.Кроме этого в этом году планируется обновить 14,5 тысячи квадратных метров тротуаров, 5869 м бордюрного камня и 28,4 тысячи кв. м дворовых территорий.Что касается ремонта на автодороге Норильск - Талнах, то в этом году он запланирован на двух участках общей протяжённостью 4,1 км. Причём это не только ремонт покрытия, но и установка шести автобусных остановок и 806 дорожно-разделительных блоков. На сегодняшний день на площади в 18 587 квадратных метров уже уложен нижний слой покрытия, верхний слой будет укладываться лишь после проведения экспертизы качества выполненных работ, ведутся отсыпки просадок.