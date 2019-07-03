Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39816

3 июля 2019, 11:11



«Ромашковое счастье» накроет кайерканцев в это воскресенье.

На сцене будет дан старт семейному соревнованию «Мама, папа, я – дружная семья!», к участию в котором готовятся многодетные семьи района. Отдельно поздравят молодожёнов и супружеские пары, отмечающие в этом году юбилейные даты. Ярким финалом концерта станет дефиле воспитанников детских садов. Вместе с родителями и воспитателями малыши превратят сценическую площадку в настоящее ромашковое поле. В течение всей программы будут работать интерактивные зоны: «Аквагрим», «Моментальное фото», «Скамья примирения» и другие. Также в этот день в 15.30 в «Юбилейном» пройдёт презентация нового альбома автора-исполнителя Михаила Подоляка «69-я параллель». Вход свободный. А в 16.30 в кинозале состоится семейный кинопоказ по специальной цене.

Просмотров:76 На площади культурно-досугового центра «Юбилейный» 7 июля пройдёт праздничная программа «Ромашковое счастье», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Начало в 14.00.На сцене будет дан старт семейному соревнованию «Мама, папа, я – дружная семья!», к участию в котором готовятся многодетные семьи района. Отдельно поздравят молодожёнов и супружеские пары, отмечающие в этом году юбилейные даты. Ярким финалом концерта станет дефиле воспитанников детских садов. Вместе с родителями и воспитателями малыши превратят сценическую площадку в настоящее ромашковое поле.В течение всей программы будут работать интерактивные зоны: «Аквагрим», «Моментальное фото», «Скамья примирения» и другие. Также в этот день в 15.30 в «Юбилейном» пройдёт презентация нового альбома автора-исполнителя Михаила Подоляка «69-я параллель». Вход свободный. А в 16.30 в кинозале состоится семейный кинопоказ по специальной цене.