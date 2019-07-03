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3 июля 2019, 12:36



Манера вождения и нарушение ПДД отразятся на стоимости полиса ОСАГО.

Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законотворчеству. В среду его рассмотрит правительство и, скорее всего, внесёт в Госдуму. Сомневаться в этом не приходится, раз профильная комиссия дала «добро», пишет «Российская газета». Сумма выплат по ущербу, причинённому жизни и здоровью, согласно проекту вырастет с сегодняшних 500 тысяч рублей до двух миллионов. Таким образом, по сути, устанавливается цена жизни в России. То есть неважно, где погиб человек: в самолете, поезде, в автобусе, такси или за рулём своего автомобиля, когда в него врезался пьяный водитель, выехавший на встречку. Его родственники получат одинаковое страховое возмещение - два миллиона рублей. Перечень тех, кто имеет право на получение данного возмещения, установлен Гражданским кодексом. Территориальный коэффициент остаётся, а также появятся новые, которые позволят увеличивать стоимость полиса по манере вождения. Учитываться будет превышение скорости, резкие повороты и перестроения. Но - только в том случае, если для получения такой информации на автомобиле установлено телематическое устройство. Также повышающие стоимость страховки коэффициенты появятся для нарушителей правил дорожного движения. Причём в проекте прописано для каких. А именно - для тех, кто проезжает на красный сигнал светофора, выезжает на полосу встречного движения, где это запрещено, превышает скорость более чем на 60 км/час. Ну и, конечно, для тех, кто сел за руль в нетрезвом виде. Фото realconsult.ru

Просмотров:221 Для тех, кто любит проезжать на красный свет или ездить по встречной полосе, будет дороже. Вместе с тем в четыре раза вырастет сумма возмещения ущерба, причинённого жизни и здоровью попавших в аварию.Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законотворчеству. В среду его рассмотрит правительство и, скорее всего, внесёт в Госдуму. Сомневаться в этом не приходится, раз профильная комиссия дала «добро», пишет «Российская газета».Сумма выплат по ущербу, причинённому жизни и здоровью, согласно проекту вырастет с сегодняшних 500 тысяч рублей до двух миллионов. Таким образом, по сути, устанавливается цена жизни в России. То есть неважно, где погиб человек: в самолете, поезде, в автобусе, такси или за рулём своего автомобиля, когда в него врезался пьяный водитель, выехавший на встречку. Его родственники получат одинаковое страховое возмещение - два миллиона рублей. Перечень тех, кто имеет право на получение данного возмещения, установлен Гражданским кодексом.Территориальный коэффициент остаётся, а также появятся новые, которые позволят увеличивать стоимость полиса по манере вождения. Учитываться будет превышение скорости, резкие повороты и перестроения. Но - только в том случае, если для получения такой информации на автомобиле установлено телематическое устройство.Также повышающие стоимость страховки коэффициенты появятся для нарушителей правил дорожного движения. Причём в проекте прописано для каких. А именно - для тех, кто проезжает на красный сигнал светофора, выезжает на полосу встречного движения, где это запрещено, превышает скорость более чем на 60 км/час. Ну и, конечно, для тех, кто сел за руль в нетрезвом виде.Фото realconsult.ru