Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39818

3 июля 2019, 13:57



Быть или не быть. Краевые парламентарии никак не могут договориться насчёт «общего котла».

Одна из поправок, в случае её принятия, позволит заимствовать средства, собранные на территории одного муниципального района, на капремонт домов, расположенных в другом. В документ вносятся и другие изменения, но именно идея «общего котла» вызвала общественный резонанс и горячую дискуссию на сессии Законодательного собрания в апреле нынешнего года. Тогда больше всего вопросов у депутатов вызвало несколько моментов. Во-первых, свободные средства на счетах регионального фонда капремонта скопились вовсе не из-за того, что нет потребности в капремонте в Красноярске и других городах края. Во-вторых, не был разработан и утверждён порядок возврата заимствованных средств при использовании их в другом муниципальном районе. Вчера, ходе второго чтения, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев сообщил о том, что порядок возврата средств проработали, а также отметил, что «общий котёл» в пределах края позволит ликвидировать отставание по плану проведения капремонта и не создаст никаких проблем собственникам домов, чьи средства позаимствуют. Доклад министра вызвал очередную волну вопросов. Что будет, если люди массово уйдут от регионального оператора и начнут переходить к накоплению средств на спецсчетах? Чем будут обеспечены гарантии, если муниципалитет не сможет вернуть заимствованные средства другому муниципалитету? Отказаться от идеи «общего котла» призывают и Павел Семизоров, и Людмила Магомедова. Аргументируют тем, что он усугубит ситуацию в Норильске – город остро нуждается в ремонте жилых домов, но выполнение программы капремонта в нём оставляет желать лучшего. «Общий котёл» ситуацию не решит. Но, несмотря на то что с этим остальные парламентарии согласились, в целом документ одобрен не был. В итоге на сессию проект закона будет вынесен без заключения комитета — в том виде, в котором он был принят в первом чтении.

Просмотров:193 На заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты обсудили во втором чтении изменения в Закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края».Одна из поправок, в случае её принятия, позволит заимствовать средства, собранные на территории одного муниципального района, на капремонт домов, расположенных в другом. В документ вносятся и другие изменения, но именно идея «общего котла» вызвала общественный резонанс и горячую дискуссию на сессии Законодательного собрания в апреле нынешнего года. Тогда больше всего вопросов у депутатов вызвало несколько моментов. Во-первых, свободные средства на счетах регионального фонда капремонта скопились вовсе не из-за того, что нет потребности в капремонте в Красноярске и других городах края. Во-вторых, не был разработан и утверждён порядок возврата заимствованных средств при использовании их в другом муниципальном районе.Вчера, ходе второго чтения, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев сообщил о том, что порядок возврата средств проработали, а также отметил, что «общий котёл» в пределах края позволит ликвидировать отставание по плану проведения капремонта и не создаст никаких проблем собственникам домов, чьи средства позаимствуют. Доклад министра вызвал очередную волну вопросов. Что будет, если люди массово уйдут от регионального оператора и начнут переходить к накоплению средств на спецсчетах? Чем будут обеспечены гарантии, если муниципалитет не сможет вернуть заимствованные средства другому муниципалитету?Отказаться от идеи «общего котла» призывают и Павел Семизоров, и Людмила Магомедова. Аргументируют тем, что он усугубит ситуацию в Норильске – город остро нуждается в ремонте жилых домов, но выполнение программы капремонта в нём оставляет желать лучшего. «Общий котёл» ситуацию не решит. Но, несмотря на то что с этим остальные парламентарии согласились, в целом документ одобрен не был. В итоге на сессию проект закона будет вынесен без заключения комитета — в том виде, в котором он был принят в первом чтении.