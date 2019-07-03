Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39819

3 июля 2019, 14:13



Духовой коллектив BrassBanda из Норильска покорил публику на грандиозном гала-концерте III Всероссийского фестиваля-конкурса «Серебряные трубы Черноморья - 2019».

Программу фестиваля открыл сводный духовой оркестр «Артека», исполнивший гимн России, которому подпевал большой артековской хор в 3375 голосов. В честь Года театра на «Артек-Арене» выступил и духовой квинтет Большого театра, в составе которого был кларнетист родом из Норильска, лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Петров. Норильчане показали свои оригинальные варианты исполнения классических, джазовых и эстрадных хитов в движении с элементами шоу. В финале все 375 музыкантов исполнили марш «Прощание славянки», знаменитые мелодии песен «Моя Москва» и «Пусть всегда будет солнце». Заслуженный артист России, дирижер сводного оркестра «Артека» Александр Халилов считает, что сводный оркестр «Артека» является сейчас образцом исполнения духовой музыки. Норильчане поделились, что это была большая честь - выступать перед тремя тысячами зрителей из разных стран, которые горячо приняли выступление самых северных музыкантов. Наши ребята в лагерной смене не только знакомили сверстников с духовой музыкой, но и совершенствовали своё искусство на мастер-классах. В этом году с ребятами работали дирижёр президентского оркестра Евгений Никитин, заслуженный артист России дирижер Александр Халилов, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Владимир Лебусов, композитор Александр Гилёв. Они же выступали с ребятами на гала-концерте. А генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов заметил, что после этого фестиваля ребята уедут с новыми навыками, с новыми друзьями, уникальным артековским опытом. Интересно, что норильчане вместе с другими духовыми оркестрами «Артека» выступили и перед жителями и гостями Ялты. Исполняя песни и марши, они прошли по набережной, завершив выступление на площади имени Ленина большим концертом. Наши ребята не только репетируют и концертируют, но и ударно отдыхают. Недавно они совершили подъём на знаменитую гору Аю-Даг и намерены до окончания смены 10 июля постичь ещё многие красоты Крыма.

Просмотров:190 Сейчас 27 ребят и 5 педагогов из образцового коллектива Кайерканской детской школы искусств отдыхают в международном детском центре «Артек». Команда во главе с Алексеем Пупиком выиграла путёвку в награду благодаря победе в III Всероссийском фестивале-конкурсе детских духовых оркестров России «Серебряные трубы Черноморья», его кульминацией и стал гала-концерт на главной сцене «Артек-Арена». Этот музыкальный праздник при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ проходил уже в третий раз, собрав около 400 юных музыкантов из 13 духовых оркестров и ансамблей страны.Программу фестиваля открыл сводный духовой оркестр «Артека», исполнивший гимн России, которому подпевал большой артековской хор в 3375 голосов. В честь Года театра на «Артек-Арене» выступил и духовой квинтет Большого театра, в составе которого был кларнетист родом из Норильска, лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Петров.Норильчане показали свои оригинальные варианты исполнения классических, джазовых и эстрадных хитов в движении с элементами шоу. В финале все 375 музыкантов исполнили марш «Прощание славянки», знаменитые мелодии песен «Моя Москва» и «Пусть всегда будет солнце».Заслуженный артист России, дирижер сводного оркестра «Артека» Александр Халилов считает, что сводный оркестр «Артека» является сейчас образцом исполнения духовой музыки. Норильчане поделились, что это была большая честь - выступать перед тремя тысячами зрителей из разных стран, которые горячо приняли выступление самых северных музыкантов.Наши ребята в лагерной смене не только знакомили сверстников с духовой музыкой, но и совершенствовали своё искусство на мастер-классах. В этом году с ребятами работали дирижёр президентского оркестра Евгений Никитин, заслуженный артист России дирижер Александр Халилов, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Владимир Лебусов, композитор Александр Гилёв. Они же выступали с ребятами на гала-концерте. А генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов заметил, что после этого фестиваля ребята уедут с новыми навыками, с новыми друзьями, уникальным артековским опытом.Интересно, что норильчане вместе с другими духовыми оркестрами «Артека» выступили и перед жителями и гостями Ялты. Исполняя песни и марши, они прошли по набережной, завершив выступление на площади имени Ленина большим концертом. Наши ребята не только репетируют и концертируют, но и ударно отдыхают. Недавно они совершили подъём на знаменитую гору Аю-Даг и намерены до окончания смены 10 июля постичь ещё многие красоты Крыма.