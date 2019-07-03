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3 июля 2019, 16:33



Сотрудники норильской Госавтоинспекции отметили свой профессиональный праздник.

Начальник Отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов вручил почти три десятка различных наград. Пять человек отмечены почётными грамотами за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и высокий профессионализм, восемь – получили медали «Ветеран МВД», пять - медали «300 лет полиции России». - Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции вносят неоценимый вклад в охрану общественного порядка и безопасности норильчан на дорогах. Благодаря вашему упорству, мужеству и высокому профессионализму сохраняется положительная динамика по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, - отметил в своей поздравительной речи Геннадий Маслов. Сегодня в подразделении ГИБДД Норильска несёт службу 71 сотрудник. На их вооружении находятся специальные приборы фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима, различные измерительные приборы, используемые для замера светопропускаемости автомобильных стекол, определения глубины и просадки дорожного полотна и многое другое. Госавтоинспекция - самая мобильная служба полиции с внушительным автопарком из 38 патрульных автомобилей, включая вездеход «ТРЭКОЛ». Благодаря ему инспекторы ДПС в 2017 году во время пурги спасли замерзающего норильчанина и помогли ему добраться домой. С ноября 2016 года и по настоящее время отдел ГИБДД возглавляет Александр Янович, который начинал свою деятельность в 1993 году с обычного инспектора розыска в регистрационно-экзаменационном отделении ГАИ. Фото пресс-службы ОМВД по г. Норильску

Просмотров:180 Государственная инспекция безопасности дорожного движения была создана в системе МВД России 83 года назад. По этому поводу сегодня в норильской полиции прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников отдела ГИБДД.Начальник Отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов вручил почти три десятка различных наград. Пять человек отмечены почётными грамотами за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и высокий профессионализм, восемь – получили медали «Ветеран МВД», пять - медали «300 лет полиции России».- Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции вносят неоценимый вклад в охрану общественного порядка и безопасности норильчан на дорогах. Благодаря вашему упорству, мужеству и высокому профессионализму сохраняется положительная динамика по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, - отметил в своей поздравительной речи Геннадий Маслов.Сегодня в подразделении ГИБДД Норильска несёт службу 71 сотрудник. На их вооружении находятся специальные приборы фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима, различные измерительные приборы, используемые для замера светопропускаемости автомобильных стекол, определения глубины и просадки дорожного полотна и многое другое.Госавтоинспекция - самая мобильная служба полиции с внушительным автопарком из 38 патрульных автомобилей, включая вездеход «ТРЭКОЛ». Благодаря ему инспекторы ДПС в 2017 году во время пурги спасли замерзающего норильчанина и помогли ему добраться домой.С ноября 2016 года и по настоящее время отдел ГИБДД возглавляет Александр Янович, который начинал свою деятельность в 1993 году с обычного инспектора розыска в регистрационно-экзаменационном отделении ГАИ.Фото пресс-службы ОМВД по г. Норильску