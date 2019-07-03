Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39822

3 июля 2019, 17:25



«Террористы» захватили «Мальчишек Севера». Норильские страйкболисты провели для воспитанников военно-патриотического лагеря операцию «Антитеррор».

Николай Судейко, один из участников Норильской «Лиги страйкбола» пояснил, что операция «Антитеррор» лишь отдалённо имитирует события, которые произошли в Беслане 1 сентября 2004 года в школе № 1. Тогда террористы захватили и в течение двух с половиной дней без еды и воды удерживали в заминированном здании 1128 заложников: детей, их родителей и сотрудников школы. Большинство людей освободили в ходе штурма, но в результате теракта погибло 314 заложников, из них 186 детей. - Во время тренировочных мероприятий мы даём ребятам реальные советы по выживанию в случае захвата школы или какого-то другого места террористами, и эти знания для них в любом случае будут полезны, так как они приобретают навыки по общению с неадекватными людьми, - рассказал Николай Судейко. - Акцент делается на том, что нельзя паниковать в экстренной ситуации. Как бы страшно ни было. На каждом мероприятии мы обыгрываем историю с гранатой. Из зала выбирается самый весёлый, чтобы он понял, что терроризм и последствия, к которым он приводит, – это не шутки, практически любой теракт заканчивается трагедией. Ребёнок должен проникнуться серьёзностью этого момента. У нас бывали случаи, когда такие весельчаки, получив в руки гранату, начинали плакать. В этот раз произошёл ещё и инцидент с противостоянием, когда одному из подростков дали пистолет, а на него направили дуло автомата – это был экспромт. Парень задирался, строил из себя героя, пытался, как в кино, «разрулить» ситуацию. В реальности такой максимализм мог закончиться гибелью. Всё, что происходит во время тренировки «Антитеррор» в лагере «Мальчишки Севера», – это не игра, не компьютерные стрелялки, а очень серьёзные вещи, понимание которых может однажды спасти жизнь.

Просмотров:148 О начале операции командиры, воспитатели и ребята были оповещены заранее. И если взрослые спокойно ожидали «захвата» лагеря лжетеррористами, то мальчишки ёрзали в нетерпении и всячески хорохорились. Всё произошло неожиданно. В классы с криками стали врываться вооружённые люди в масках, подталкивая автоматами детей и педагогов, они выгоняли их из классов и собирали в актовом зале школы. Первые минуты после захвата некоторые ребята похихикивали (уже не первый раз в лагере и ничем новым не удивите), но после нескольких разыгранных сценок в зале наступила тишина. Раздался оглушительный хлопок – взрыв. По легенде начался штурм школы отрядами спецназа.Николай Судейко, один из участников Норильской «Лиги страйкбола» пояснил, что операция «Антитеррор» лишь отдалённо имитирует события, которые произошли в Беслане 1 сентября 2004 года в школе № 1. Тогда террористы захватили и в течение двух с половиной дней без еды и воды удерживали в заминированном здании 1128 заложников: детей, их родителей и сотрудников школы. Большинство людей освободили в ходе штурма, но в результате теракта погибло 314 заложников, из них 186 детей.- Во время тренировочных мероприятий мы даём ребятам реальные советы по выживанию в случае захвата школы или какого-то другого места террористами, и эти знания для них в любом случае будут полезны, так как они приобретают навыки по общению с неадекватными людьми, - рассказал Николай Судейко. - Акцент делается на том, что нельзя паниковать в экстренной ситуации. Как бы страшно ни было. На каждом мероприятии мы обыгрываем историю с гранатой. Из зала выбирается самый весёлый, чтобы он понял, что терроризм и последствия, к которым он приводит, – это не шутки, практически любой теракт заканчивается трагедией. Ребёнок должен проникнуться серьёзностью этого момента. У нас бывали случаи, когда такие весельчаки, получив в руки гранату, начинали плакать. В этот раз произошёл ещё и инцидент с противостоянием, когда одному из подростков дали пистолет, а на него направили дуло автомата – это был экспромт. Парень задирался, строил из себя героя, пытался, как в кино, «разрулить» ситуацию. В реальности такой максимализм мог закончиться гибелью.Всё, что происходит во время тренировки «Антитеррор» в лагере «Мальчишки Севера», – это не игра, не компьютерные стрелялки, а очень серьёзные вещи, понимание которых может однажды спасти жизнь.