|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
21:16 Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края обсудил с руководством Норильска проблемы и перспективы капремонтов.
18:23 До благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» осталось 10 дней.
18:05 Туристский инфоцентр Красноярья подписал соглашения с АРН и Таймырским информационным центром.
17:39 В Норильске полным ходом идут ремонты на магистральных трубопроводах в рамках подготовки к отопительному периоду.
17:25 «Террористы» захватили «Мальчишек Севера». Норильские страйкболисты провели для воспитанников военно-патриотического лагеря операцию «Антитеррор».
16:33 Сотрудники норильской Госавтоинспекции отметили свой профессиональный праздник.
14:13 Духовой коллектив BrassBanda из Норильска покорил публику на грандиозном гала-концерте III Всероссийского фестиваля-конкурса «Серебряные трубы Черноморья - 2019».
13:57 Быть или не быть. Краевые парламентарии никак не могут договориться насчёт «общего котла».
12:36 Манера вождения и нарушение ПДД отразятся на стоимости полиса ОСАГО.
11:11 «Ромашковое счастье» накроет кайерканцев в это воскресенье.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх