Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39825

3 июля 2019, 18:23



До благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» осталось 10 дней.

Помощь требуется шестилетнему аутисту Владу Лисицыну, восьмилетней Нелли Крейс с ДЦП, трёхлетнему Алану Габараеву с диагнозом спинномозговая атрофия и 16-летней Алёне Орловой, у которой липома позвоночника. Внести благотворительный взнос и стать участником забега может любой желающий. Получить подробную информацию можно по телефону 46-53-33. Зарегистрироваться - в офисе фонда «Территория добра» на Севастопольской, 4, или на сайте t-dobra.ru.

Просмотров:142 Благотворительный марафон пройдёт в Норильске в четвёртый раз. 13 июля в 11.00 на площади Комсомольской встретятся тысячи горожан, чтобы преодолеть дистанцию в два километра и собрать деньги на реабилитацию подопечных фонда социальных программ «Территория добра».Помощь требуется шестилетнему аутисту Владу Лисицыну, восьмилетней Нелли Крейс с ДЦП, трёхлетнему Алану Габараеву с диагнозом спинномозговая атрофия и 16-летней Алёне Орловой, у которой липома позвоночника.Внести благотворительный взнос и стать участником забега может любой желающий. Получить подробную информацию можно по телефону 46-53-33. Зарегистрироваться - в офисе фонда «Территория добра» на Севастопольской, 4, или на сайте t-dobra.ru.