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4 июля 2019, 09:14

Полетать над Норильском предлагает горожанам организатор нового социокультурного проекта - уличный театр абсурда "В ожидании солнца".


Сегодня артисты устроят невероятное шоу для норильчан на площадке перед будущим музеем современного искусства (АММА) на Комсомольской, 37.
Создала театр "В ожидании солнца" режиссер уличных представлений Марина Акишина. Однажды приехав к нам на музейную ночь, она влюбилась в Норильск и решила создать вместе с его жителями нечто такое, чего еще никогда здесь не было: театр на стыке искусств, в котором есть замес клоунады, буффонады, циркового искусства, авангардной моды и пластики.
Акишина изобретательна и неутомима, она зарядила своей идеей десятки людей и смогла найти массу единомышленников: ее ходулисты, клоуны и прочие персонажи, похожие на сказочных героев Льюиса Кэрролла, уже участвовали в музейных перформансах, акциях управления по делам культуры и искусства администрации Норильска и Агентства развития Норильска. Горожане могли наблюдать их заметное присутствие на уличных и карнавальных шествиях. Из последних событий знаковыми для театра "В ожидании солнца" стали такие мероприятия, как Чудо-чадо-карнавал и гастрофестиваль "Север".
Этюды и перформансы артисты театра сопровождают шумами, ритмами, громкими звуками - их создают с помощью барабанов, бочек, кастрюль, железных (советской эпохи) тазиков, внушительных размеров прищепок и даже пластиковых бутылок, наполовину наполненных горохом.
Во всех придумках, эпатажных и даже чуточку хулиганских выходках, свойственных театру абсурда, есть свой смысл, своя философия. Через шутку, игру, взаимодействие с прохожими, которые откликаются на неожиданный творческий вызов, создается добрая энергия, непринужденная и веселая атмосфера.
"Зритель радуется, открывается. Мы помогаем ему в этом. С нами каждый может стать немного наивнее, снять напряжение, взглянуть на себя и на город другими глазами, улыбнуться миру. И он ответит вам тем же", - считает Марина Акишина.
О перформансе "Летая над Норильском", который она и арт-добровольцы театра сегодня бесплатно устроят на Комсомольской, режиссер говорит следующее:
"Мы мечтаем применить в Норильске, инновационные, продвинутые формы театра, открывающего новую культурную эпоху в городе. Для себя мы пробуем ответить на вопросы: Каким театр видит Норильск? О чём он хочет рассказать через свой тонкий юмор, лиричность, грусть, праздник? Куда и во что хочет вовлечь своего зрителя через непривычное, неожиданное? Да, через гротеск, эпатаж, абсурдность... Нам ясно пока одно: наш театр попробует совершить "полёт по Норильску" вместе с вами".
Показ постановки на уличной площадке будущего Арктического музея современного искусства (бывший Дом торговли, улица Комсомольская, 37), состоится 4 июля в 19 часов.
Вход на постановку свободный.
Социокультурный проект "Летая по Норильску" реализуется при поддержке благотворительной программы "Норникеля" "Мир новых возможностей".
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    Список новостей

 4 июля 2019 
09:14   Полетать над Норильском предлагает горожанам организатор нового социокультурного проекта - уличный театр абсурда "В ожидании солнца".

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11:41   Всех, кто собирается создать семью или уже много лет в счастливом браке, и есть дети, ждут на праздник «СемьЯ». 11:26   Участники КВКО «Экран» кинокомплекса «Родина» побывали на Международном мастер-класс-фестивале детского мульткино «Жар-Птица» в Новосибирске.
11:09   В субботу в 14 часов в атриуме «Арены» вас ждут на свидание. 10:25   Норильские туристы-водники традиционно открыли сезон сплавом по Вальку.
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 1 июля 2019 
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17:50   Почти 250 тонн мусора собрали норильчане во время общегородского субботника. 16:27   На стадионе «Заполярник» провели турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню молодёжи.
16:25   Молодёжный парламент открыл Школу молодого гражданина Норильска. 16:19   Около 100 вопросов рассмотрели представители городской власти на традиционном приёме граждан по личным вопросам.
16:16   Завершился турнир с участием сильнейших шашистов Норильска. 16:05   Живой звук, мотоциклы и уроки от китайского до самообороны. Молодёжь Норильска отпраздновала свой день на четырёх площадках города.
13:35   Нина Шпетная узнала, чем кормят в изоляторе временного содержания. 11:14   Норильчанин купил липовые авиабилеты за 90 тысяч.
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19:30   Сагудай из сига - новый взгляд. На гастрофестивале прошёл долгожданный мастер-класс от народного шефа Александра Софина. 19:06   Фишки второго гастрофестиваля «Север»: «Кинотеатр под столом», стол на 50 и народные шефы.
18:28   Ринат Ахметчин: «Гастрофестиваль «Север» - идеальный праздник для нашего города». 17:47   Попробовать Север на вкус приехали и иностранные гости.
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 28 июня 2019 
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17:24   Автобусы доставят на Хараелах всех желающих принять участие в субботнике. 17:19   Впервые на гастрофесте заработает кинолужайка. Все желающие смогут приобщиться к искусству уличного кино.




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