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4 июля 2019, 11:25

Норильский театр даст гастроли в Москве.


Показы спектаклей норильских артистов пройдут по федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ с 13 по 15 сентября на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». Гастрольная неделя в Москве организована в Год театра при поддержке Министерства культуры РФ, а также «Норникеля».
В последний раз в столице с репертуарными гастролями театр был 40 лет назад (в 1979 году, принимал тогда Московский государственный театр «Ленком»). В эту поездку норилчьане представят пять спектаклей – премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей: «Жди меня... и я вернусь» В. Зуева, «Сны белой земли» Е. Ибрагимова, «Рикки-Тикки-Тави» по Р. Киплингу и российскую премьеру мирового бестселлера «Папа» Ф. Зеллера. Среди постановщиков гастрольных спектаклей – главный режиссёр театра Анна Бабанова, режиссёры Евгений Ибрагимов, Тимур Файрузов, художники Фемистокл Атмадзас, Олег Головко, Дамир Муратов, хореографы Константин Мишин, Николай Реутов, Оксана Малышева, видеохудожники Юлия Михеева, Михаил Зайканов, художники по свету Александр Рязанцев, Тарас Михалевский и другие.
Фото Владимира Макушкина

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