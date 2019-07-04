Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39829

4 июля 2019, 11:52



На центральной турбазе озера Лама прошёл круглый стол для специалистов, занимающихся российским и международным туризмом.

Участие в совещании принял директор Объединённой дирекции заповедников Таймыра Константин Просекини и замдиректора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Артур Мурзаханов. Последний в своём выступлении отметил, что территория заповедников Таймыра – самая большая заповедная территория в мире, и развитие туризма на этих уникальных просторах, в частности, на плато Путорана, требует профессионального и комплексного подхода. В этой работе необходимо заранее предусмотреть все риски, учесть как положительный опыт, так и ошибки коллег. В свою очередь Константин Просекин рассказал о ближайших перспективах и изменениях в работе заповедников Таймыра – создании административно-информационного центра, реформе охранной деятельности и планах развития туризма не только в охранной зоне заповедника «Путоранский», но и остальных подведомственных особо охраняемых природных территориях полуострова. Таймыр может стать одним из главных туристических кластеров нашей страны, и роль заповедников Таймыра в этом процессе – ключевая. При этом, подчеркнули участники встречи, процесс должен быть не только упорядочен, но и проходить без ущерба для уникальной природы нашего региона, поскольку основная задача заповедной системы России - обеспечение экологической безопасности государства. Фото Агентства развития Норильска

Просмотров:138 Встреча на Ламе стала частью программы большого информационного тура, организованного Агентством развития Норильска, администрацией города, Таймыра и Красноярского края. В этой рабочей поездке приняли участие более двадцати представителей ведущих туристических агентств из нашей страны, Германии, Италии и Франции, а также специалисты и руководители профильных государственных структур и бизнеса.Участие в совещании принял директор Объединённой дирекции заповедников Таймыра Константин Просекини и замдиректора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Артур Мурзаханов. Последний в своём выступлении отметил, что территория заповедников Таймыра – самая большая заповедная территория в мире, и развитие туризма на этих уникальных просторах, в частности, на плато Путорана, требует профессионального и комплексного подхода. В этой работе необходимо заранее предусмотреть все риски, учесть как положительный опыт, так и ошибки коллег.В свою очередь Константин Просекин рассказал о ближайших перспективах и изменениях в работе заповедников Таймыра – создании административно-информационного центра, реформе охранной деятельности и планах развития туризма не только в охранной зоне заповедника «Путоранский», но и остальных подведомственных особо охраняемых природных территориях полуострова.Таймыр может стать одним из главных туристических кластеров нашей страны, и роль заповедников Таймыра в этом процессе – ключевая. При этом, подчеркнули участники встречи, процесс должен быть не только упорядочен, но и проходить без ущерба для уникальной природы нашего региона, поскольку основная задача заповедной системы России - обеспечение экологической безопасности государства.Фото Агентства развития Норильска