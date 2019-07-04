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4 июля 2019, 12:08



«Норникель» объединил управление речными активами.

«Норникель-ЕРП» возьмёт на себя роль единоличного исполнительного органа предприятий «Енисейское речное пароходство» (ЕРП), «Красноярский речной порт» (КРП) и «Красноярский судоремонтный завод» (КСРЗ). Решение о передаче управленческих полномочий акционеры всех указанных компаний приняли на годовых общих собраниях акционеров, сообщили в пресс-службе «Норникеля». - Задача управляющей компании – создать «единое окно» для клиентов, которые ранее вынуждены были заказывать разные связанные услуги, такие как перевозка, обработка грузов, у нескольких подрядчиков. Уже в ближайшее время мы предложим клиентам комплексное решение их задач, связанных с перевозками по Енисею, - прокомментировал директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов. В функции управляющей организации входят: коммерческая работа, юридическое и финансово-экономическое сопровождение, материально-техническое обеспечение, корпоративная защита и другие административные и вспомогательные функции предприятий. Генеральным директором «Норникель-ЕРП» назначен Олег Шпагин. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях в сфере транспорта. С 2002 по 2009 год он работал в Норильске генеральным директором авиакомпании «Таймыр», руководил аэропортом «Норильск», затем возглавлял красноярский аэропорт «Емельяново», с 2015 года - директор Красноярского транспортного филиала «Норникеля», председатель Координационного совета Красноярского транспортного филиала – председатель Координационного совета группы компаний «ЕРП». Фото с сайта енисейского речного пароходства

Просмотров:138 Речные активы «Норникеля» с 16 июля будут переданы в управление «Норникель-ЕРП», управляющей компании, созданной специально для выполнения этой функции. Цель изменений – создание единой коммерческой платформы для речных предприятий «Норникеля», которая сделает работу с ними удобнее для клиентов, а также позволит повысить производительность и эффективность работы предприятий, сократить издержки.«Норникель-ЕРП» возьмёт на себя роль единоличного исполнительного органа предприятий «Енисейское речное пароходство» (ЕРП), «Красноярский речной порт» (КРП) и «Красноярский судоремонтный завод» (КСРЗ). Решение о передаче управленческих полномочий акционеры всех указанных компаний приняли на годовых общих собраниях акционеров, сообщили в пресс-службе «Норникеля».- Задача управляющей компании – создать «единое окно» для клиентов, которые ранее вынуждены были заказывать разные связанные услуги, такие как перевозка, обработка грузов, у нескольких подрядчиков. Уже в ближайшее время мы предложим клиентам комплексное решение их задач, связанных с перевозками по Енисею, - прокомментировал директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов.В функции управляющей организации входят: коммерческая работа, юридическое и финансово-экономическое сопровождение, материально-техническое обеспечение, корпоративная защита и другие административные и вспомогательные функции предприятий.Генеральным директором «Норникель-ЕРП» назначен Олег Шпагин. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях в сфере транспорта. С 2002 по 2009 год он работал в Норильске генеральным директором авиакомпании «Таймыр», руководил аэропортом «Норильск», затем возглавлял красноярский аэропорт «Емельяново», с 2015 года - директор Красноярского транспортного филиала «Норникеля», председатель Координационного совета Красноярского транспортного филиала – председатель Координационного совета группы компаний «ЕРП».Фото с сайта енисейского речного пароходства