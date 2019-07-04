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4 июля 2019, 12:45



Двое мужчин, одна женщина и две собаки породы акита-ину отправляются сегодня в пеше-водный поход по плато Путорана.

Стартуют ребята и зверята с озера Собачьего (район кардона), куда их из Норильска должны забросить катером. Здесь путешественники, взвалив на спины груз, поднимутся в горы, спустятся в долину реки Токингды, сплавятся по ней, а затем - по озеру Кета и реке Рыбной. По возвращении в Норильск ребята пообещали поделиться с «Заполярной Правдой» впечатлениями от похода. Фото Екатерины Кавериной со сплава по Вальку

Просмотров:144 Туристам предстоит пройти пешком около 30 километров и сплавиться на пакрафтах (одноместная надувная лодка) около 300 км. Потратить на маршрут запланировано дней 16, но, как рассказал руководитель группы Тарас Шахрай, продуктов взяли на 20. Причём собаки сами несут рюкзаки со своим сухим кормом - около четырех килограммов.Стартуют ребята и зверята с озера Собачьего (район кардона), куда их из Норильска должны забросить катером. Здесь путешественники, взвалив на спины груз, поднимутся в горы, спустятся в долину реки Токингды, сплавятся по ней, а затем - по озеру Кета и реке Рыбной.По возвращении в Норильск ребята пообещали поделиться с «Заполярной Правдой» впечатлениями от похода.Фото Екатерины Кавериной со сплава по Вальку