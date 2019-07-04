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4 июля 2019, 12:53



Стартовал чемпионат Норильска по футболу.

Напомним, прошлогодним чемпионом является «Алания», она же - обладатель Кубка «Заполярной правды» - 2018. Победителем розыгрыша Кубка Норильска стал «ДинРем», с этого сезона выступающий под названием «Ремонтник». Сегодня на поле «Заполярника» выйдут пары «Юлдыз» - «Туран» (18.30) и «Механик» - «Химик» (20.30). Фото Михаила Туаева

Просмотров:121 Первыми в борьбу вступили «Алания», обыгравшая с крупным счётом «Ремонтник» - 5:0, и «Алиабад», переигравший «Строитель» - 2:1. Всего в чемпионат заявились 13 команд. Они выявят сильнейших в один круг, после чего продолжат соревноваться по системе плей–офф. Встречи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах).Напомним, прошлогодним чемпионом является «Алания», она же - обладатель Кубка «Заполярной правды» - 2018. Победителем розыгрыша Кубка Норильска стал «ДинРем», с этого сезона выступающий под названием «Ремонтник».Сегодня на поле «Заполярника» выйдут пары «Юлдыз» - «Туран» (18.30) и «Механик» - «Химик» (20.30).Фото Михаила Туаева