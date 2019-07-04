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4 июля 2019, 13:26



Краевые парламентарии обсуждают проект распределения квот добычи дикого северного оленя на ближайший год.

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района направила письмо в адрес председателя Законодательного собрания Дмитрия Свиридова. В нем она сообщает, что проект указа, предусматривающий снижение лимита добычи на 10 012 голов по сравнению с предыдущим охотничьим сезоном, не получил одобрения со стороны общественности и органа местного самоуправления. По итогам обсуждения министерству рекомендовано пересмотреть распределение лимитов. Аналогичное письмо председателю комитета Анатолию Амосову направили охотпользователи Эвенкийского муниципального района, под ним подписались и представители общин КМНС. Министр Павел Корчашкин рассказал, что учет популяции дикого северного оленя традиционно проходит с применением авиации. Последний раз он проводился в 2014 году и зафиксировал численность 417 тысяч особей. Именно это поголовье принято за базовую величину при определении лимитов изъятия. Всего может быть добыто 10% общей численности дикого оленя. В министерство на 15 апреля 2019 года поступило заявок на добычу 110 тысяч особей, в том числе на 52 845 голов - из Эвенкии и на 56 995 голов - с Таймыра. Проектом предусмотрены квоты добычи общим объемом 41 500 особей, в том числе для закрепленных охотничьих угодий Эвенкии - 16 500 особей (40%), Таймыра - 20 220 особей (49%), для общедоступных охотничьих угодий Эвенкии и Таймыра - 4780 особей (11%). Необходимость перераспределения лимитов между Таймыром и Эвенкией, как пояснил министр, вызвана тем, что устанавливаемые для Таймыра лимиты ежегодно недоосваиваются и объемы добычи снижаются. В Эвенкии, наоборот, эти показатели растут. Предложенное министерством перераспределение квот получило поддержку со стороны экспертной комиссии при проведении государственной экологической экспертизы. Министр также сообщил, что запланировано проведение авиаучета дикого северного оленя на Таймыре и в Эвенкии в 2020-2021 годах. На это потребуется около 40 млн рублей. Фото Елены Белаловой

Просмотров:121 Как сообщает пресс-служба Заксобрания края, на заседании комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов депутаты заслушали информацию министерства экологии и рационального природопользования о проекте распределения квот добычи дикого северного оленя на период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Вынести этот вопрос на заседание комитета потребовалось из-за того, что подготовленный министерством проект указа губернатора «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Красноярского края на охотничий сезон 2019-2020 годы» при общественном обсуждении вызвал возражения и у жителей Таймыра, и у жителей Эвенкии.Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района направила письмо в адрес председателя Законодательного собрания Дмитрия Свиридова. В нем она сообщает, что проект указа, предусматривающий снижение лимита добычи на 10 012 голов по сравнению с предыдущим охотничьим сезоном, не получил одобрения со стороны общественности и органа местного самоуправления. По итогам обсуждения министерству рекомендовано пересмотреть распределение лимитов. Аналогичное письмо председателю комитета Анатолию Амосову направили охотпользователи Эвенкийского муниципального района, под ним подписались и представители общин КМНС.Министр Павел Корчашкин рассказал, что учет популяции дикого северного оленя традиционно проходит с применением авиации. Последний раз он проводился в 2014 году и зафиксировал численность 417 тысяч особей. Именно это поголовье принято за базовую величину при определении лимитов изъятия. Всего может быть добыто 10% общей численности дикого оленя. В министерство на 15 апреля 2019 года поступило заявок на добычу 110 тысяч особей, в том числе на 52 845 голов - из Эвенкии и на 56 995 голов - с Таймыра.Проектом предусмотрены квоты добычи общим объемом 41 500 особей, в том числе для закрепленных охотничьих угодий Эвенкии - 16 500 особей (40%), Таймыра - 20 220 особей (49%), для общедоступных охотничьих угодий Эвенкии и Таймыра - 4780 особей (11%).Необходимость перераспределения лимитов между Таймыром и Эвенкией, как пояснил министр, вызвана тем, что устанавливаемые для Таймыра лимиты ежегодно недоосваиваются и объемы добычи снижаются. В Эвенкии, наоборот, эти показатели растут.Предложенное министерством перераспределение квот получило поддержку со стороны экспертной комиссии при проведении государственной экологической экспертизы. Министр также сообщил, что запланировано проведение авиаучета дикого северного оленя на Таймыре и в Эвенкии в 2020-2021 годах. На это потребуется около 40 млн рублей.Фото Елены Белаловой