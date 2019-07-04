Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39834

4 июля 2019, 14:11



Авиакомпания NordStar привлечена к административной ответственности за задержки рейсов.

«При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок и расписанием движения авиакомпанией не предоставлялись либо были предоставлены несвоевременно», - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. За нарушения суд привлек авиакомпанию к административной ответственности, назначил ей штраф в 200 000 рублей. Добавим, весной 2018 года по этой же причине NordStar была оштрафована на 300 тысяч рублей, а осенью 2017 года - на 100 тысяч. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:152 Красноярская транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что в феврале – марте этого года по вине авиакомпании NordStar допущено более 30 задержек авиарейсов.«При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок и расписанием движения авиакомпанией не предоставлялись либо были предоставлены несвоевременно», - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.За нарушения суд привлек авиакомпанию к административной ответственности, назначил ей штраф в 200 000 рублей. Добавим, весной 2018 года по этой же причине NordStar была оштрафована на 300 тысяч рублей, а осенью 2017 года - на 100 тысяч.Фото Владимира Макушкина