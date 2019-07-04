Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39835

4 июля 2019, 14:13



В августе корабли Северного флота вновь пришвартуются к причалам Дудинского морского порта.

В ходе рабочей встречи был оговорен план мероприятий по подготовке и проведению на Таймыре боевой и культурной программы. В частности, предполагается военно-патриотическая встреча молодежи с моряками-североморцами, хоккейный матч между Северным флотом и сборной хоккейной командой «Таймыр», торжественное посвящение в юнармейцы на кораблях, сообщается на официальном портале Таймыра. Для жителей и гостей заполярной столицы ожидается выступление ансамбля песни и пляски Северного флота, а также возможность экскурсионного посещения боевых кораблей.

Просмотров:121 Глава Таймыра Евгений Вершинин встретился с группой офицеров Северного флота, прибывших в заполярную столицу для знакомства с вновь избранным руководителем территории и определения задач в рамках очередного визита кораблей в августе этого года. Возглавил делегацию заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.В ходе рабочей встречи был оговорен план мероприятий по подготовке и проведению на Таймыре боевой и культурной программы. В частности, предполагается военно-патриотическая встреча молодежи с моряками-североморцами, хоккейный матч между Северным флотом и сборной хоккейной командой «Таймыр», торжественное посвящение в юнармейцы на кораблях, сообщается на официальном портале Таймыра.Для жителей и гостей заполярной столицы ожидается выступление ансамбля песни и пляски Северного флота, а также возможность экскурсионного посещения боевых кораблей.