Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39836

4 июля 2019, 14:59



Скоро в Норильске ПикНик. Горожанам предложат самые полезные развлечения.

Ключевая идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рождённая на форуме социальных технологий, воплотится в уличных развлечениях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьёй и друзьями. На ПикНике будут организованы семь пространств – интеллекта, движения, природы, творчества, звука, силы и духа, вкуса. В программе познавательные лекции, интеллектуальные и подвижные игры, зажигательные танцы, изготовление полезных вещей из вторсырья, посадка растений, перформансы, рукоделие, живая музыка, йога, боевые искусства, водные виды спорта, кулинарные мастерские. Кроме этого, состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион. Необходима предварительная регистрация по ссылке forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1013620/ Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре Quiz TIME. Будут острые вопросы и нестандартные ответы, работа в команде, азарт. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1013625/ Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый сможет стать частью импровизированного оркестра. Напомним, ПикНик «Город – это мы!» проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Просмотров:105 ПикНик «Город – это мы!», объединяющий активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу, состоится 13 июля в новом парке «Арктический» на улице Комсомольской. Летний праздник проводят активные горожане, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра», при поддержке компании «Норникель».Ключевая идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рождённая на форуме социальных технологий, воплотится в уличных развлечениях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьёй и друзьями.На ПикНике будут организованы семь пространств – интеллекта, движения, природы, творчества, звука, силы и духа, вкуса. В программе познавательные лекции, интеллектуальные и подвижные игры, зажигательные танцы, изготовление полезных вещей из вторсырья, посадка растений, перформансы, рукоделие, живая музыка, йога, боевые искусства, водные виды спорта, кулинарные мастерские.Кроме этого, состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион. Необходима предварительная регистрация по ссылке forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1013620/Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре Quiz TIME. Будут острые вопросы и нестандартные ответы, работа в команде, азарт. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1013625/Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый сможет стать частью импровизированного оркестра.Напомним, ПикНик «Город – это мы!» проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы «Мир новых возможностей».