Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39838

4 июля 2019, 15:27



Сейчас в Норильске +29 градусов, но уже завтра вновь похолодает.

По всей видимости, до конца месяца жары не предвидится. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные о погоде на различных интернет-порталах. Норильские синоптики от долгосрочных прогнозов воздерживаются. Фото Татьяны Зачупейко

Просмотров:119 Причём сразу до +17...+22 градусов Цельсия, говорят синоптики. Похолодание будет сопровождаться северным ветром до 7-12 м/с (в горных районах - до 13-18 м/с). В субботу, 6 июля, температура ещё снизится и составит днём 15-20 градусов выше нуля, сохранит силу и северный ветер (8-13 м/с).По всей видимости, до конца месяца жары не предвидится. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные о погоде на различных интернет-порталах. Норильские синоптики от долгосрочных прогнозов воздерживаются.Фото Татьяны Зачупейко