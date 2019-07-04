Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39839

4 июля 2019, 15:40



В июне в Норильске родилось 188 малышей.

Из них 104 - девочки, остальные - мальчики. Дважды на свет появлялись однополые двойни (а в мае таких случаев было зарегистрировано четыре). А вот троен в июне не случилось: по словам сотрудников перинатального центра, тройняшки в этом году ещё не рождались вовсе. Оценивая общее количество новорождённых, врачи отмечают, что это стандартная для лета цифра, однако из года в год наблюдается снижение числа новорождённых норильчат: за полгода 2019-го их родилось на 176 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно июньским данным, в подавляющем большинстве мамами становятся женщины в возрасте 25-29 лет. Самой молодой мамой стала 17-летняя норильчанка, самой возрастной - 42-летняя мамочка. При этом из общего числа родов в месяце в 76 случаях это были вторые роды, в 70 случаях - первые, в 32 - третьи, в шести - четвёртые, и в двух случаях - пятые. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:100 Из них 104 - девочки, остальные - мальчики. Дважды на свет появлялись однополые двойни (а в мае таких случаев было зарегистрировано четыре). А вот троен в июне не случилось: по словам сотрудников перинатального центра, тройняшки в этом году ещё не рождались вовсе.Оценивая общее количество новорождённых, врачи отмечают, что это стандартная для лета цифра, однако из года в год наблюдается снижение числа новорождённых норильчат: за полгода 2019-го их родилось на 176 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Согласно июньским данным, в подавляющем большинстве мамами становятся женщины в возрасте 25-29 лет. Самой молодой мамой стала 17-летняя норильчанка, самой возрастной - 42-летняя мамочка. При этом из общего числа родов в месяце в 76 случаях это были вторые роды, в 70 случаях - первые, в 32 - третьи, в шести - четвёртые, и в двух случаях - пятые.Фото из архива "Заполярной Правды"